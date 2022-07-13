國道3號古坑路段4車追撞 2車翻覆釀1死1重傷

國道3號南向266K、古坑路段今早8點53分發生一起交通事故，肇事車輛為1輛小貨車與3輛小客車，其中1輛小貨車、1輛轎車翻車，造成1人無生命跡象，送醫不治，1人重傷雙腳骨折，皆已送往台大醫院雲林分院。現場車流無回堵，事故由國道大隊第八大隊處理中，肇事責任待處理後釐清。

雲林縣消防局表示，現場為3輛小客車、1輛小貨車發生交通事故，有2名傷患受困車內，派遣3輛消防車、2輛救護車前往緊急救護，由林內分隊長王宏誌指揮搶救。