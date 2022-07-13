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國道3號古坑路段4車追撞 2車翻覆釀1死1重傷

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

國道3號南向266K、古坑路段今早8點53分發生一起交通事故，肇事車輛為1輛小貨車與3輛小客車，其中1輛小貨車、1輛轎車翻車，造成1人無生命跡象，送醫不治，1人重傷雙腳骨折，皆已送往台大醫院雲林分院。現場車流無回堵，事故由國道大隊第八大隊處理中，肇事責任待處理後釐清。

雲林縣消防局表示，現場為3輛小客車、1輛小貨車發生交通事故，有2名傷患受困車內，派遣3輛消防車、2輛救護車前往緊急救護，由林內分隊長王宏誌指揮搶救。

消防員在9點15分救出第1名傷者，男性約70歲已OHCA(到院前心肺功能停止)，男性約70歲，送台大醫院雲林分院急救；9點52分救出第2名傷者，男性約40歲，重傷雙腳骨折，已由古坑救護車送台大醫院雲林分院急救。

國道3號古坑路段4車追撞，2車翻覆釀1死1重傷。記者黃于凡／翻攝
國道3號古坑路段4車追撞，2車翻覆釀1死1重傷。記者黃于凡／翻攝

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