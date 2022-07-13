爸爸去哪了？小姊妹台中公園被落下 哭成淚人好無助

台中市讀國小的陳姓表姊妹，9日被父親帶往台中公園遊憩，期間陳父向女兒稱要回車上取物，未料隔了一段時間未見父親返回，姊妹前往父親停車處看不到人車，當場情緒崩潰痛哭，經過的遊客聽得心疼，通知警方協助，警方後來找到陳父得知，因影印資料耽擱，又未告知女兒釀烏龍，感謝警方協助。

第二警分局公園派出所在9日獲報，台中公園內的兒童遊戲區內有2個小孩走失，於該處無助哭泣，引起遊客關心報案，公園所巡佐陳延明到場協助，發現兩女童是表姊妹關係，年僅8歲、7歲，當天是陳姓男子帶著年長的女兒以及年幼的外甥女到台中公園遊憩，兩女童在公園遊戲區玩耍。

陳姓男子當時跟女兒告知，要到車上「拿個東西」，但因事隔許多，兩女童都未見陳男返回，急得跑到陳男停車處找尋，但轎車已不見蹤影，兩女童驚慌失措，嚎啕大哭，陳姓巡佐到場後，將兩女童帶回派出所，提供飲食安撫情緒。

警方多次撥打陳男行動電話都無人接聽，陳姓巡佐返回公園遊戲區等候約10多分鐘後，突然一名男子現身要找人，巡佐前往確認身分，得知的確是陳男，趕緊將他帶回派出所，接回二女童，陳男女兒看到父親時，急著拉高音調直說「爸爸你去哪裡了，到底」，也讓警方莞爾。