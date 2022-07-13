快訊

林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

爸爸去哪了？小姊妹台中公園被落下 哭成淚人好無助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市讀國小的陳姓表姊妹，9日被父親帶往台中公園遊憩，期間陳父向女兒稱要回車上取物，未料隔了一段時間未見父親返回，姊妹前往父親停車處看不到人車，當場情緒崩潰痛哭，經過的遊客聽得心疼，通知警方協助，警方後來找到陳父得知，因影印資料耽擱，又未告知女兒釀烏龍，感謝警方協助。

第二警分局公園派出所在9日獲報，台中公園內的兒童遊戲區內有2個小孩走失，於該處無助哭泣，引起遊客關心報案，公園所巡佐陳延明到場協助，發現兩女童是表姊妹關係，年僅8歲、7歲，當天是陳姓男子帶著年長的女兒以及年幼的外甥女到台中公園遊憩，兩女童在公園遊戲區玩耍。

陳姓男子當時跟女兒告知，要到車上「拿個東西」，但因事隔許多，兩女童都未見陳男返回，急得跑到陳男停車處找尋，但轎車已不見蹤影，兩女童驚慌失措，嚎啕大哭，陳姓巡佐到場後，將兩女童帶回派出所，提供飲食安撫情緒。

警方多次撥打陳男行動電話都無人接聽，陳姓巡佐返回公園遊戲區等候約10多分鐘後，突然一名男子現身要找人，巡佐前往確認身分，得知的確是陳男，趕緊將他帶回派出所，接回二女童，陳男女兒看到父親時，急著拉高音調直說「爸爸你去哪裡了，到底」，也讓警方莞爾。

第二警分局呼籲，家長帶小朋出門遊玩時，務必保持警覺，勿讓孩子離開視線範圍，更不可貪圖方便，留置孩童獨自玩樂，以免因一時疏忽，造成不可挽回的憾事而後悔莫及。

台中市陳姓男子9日帶女兒與外甥女到台中公園遊憩，兩女童因找不到家長而驚慌失措，警方協助兩女童與陳團聚。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子9日帶女兒與外甥女到台中公園遊憩，兩女童因找不到家長而驚慌失措，警方協助兩女童與陳團聚。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子9日帶女兒與外甥女到台中公園遊憩，兩女童因找不到家長而驚慌失措，警方協助兩女童與陳團聚。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子9日帶女兒與外甥女到台中公園遊憩，兩女童因找不到家長而驚慌失措，警方協助兩女童與陳團聚。圖／第二警分局提供

延伸閱讀

演出前接親哥噩耗！林曉培忍悲上台謝幕崩潰痛哭

影／台中慣竊偷車暗夜警匪追逐 警網圍捕破窗抓人送辦

疫情肆虐 這警分局5對「內銷」夫妻情更堅令人羨

以彩藝陶壺屋主題結合鶯歌文化 尖福公園啟用成新地標

相關新聞

國三彰化段和美交流道4車連環撞 釀1死2傷排除酒駕

國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成兩輛大貨車與兩輛自小客車受損，其中一輛白色自小客車面目全非，3人受傷...

爸爸去哪了？小姊妹台中公園被落下 哭成淚人好無助

台中市讀國小的陳姓表姊妹，9日被父親帶往台中公園遊憩，期間陳父向女兒稱要回車上取物，未料隔了一段時間未見父親返回，姊妹前...

母子為打電動車內吵架 安平警「暖溝通」化解親子大戰

台南謝姓婦人昨天傍晚神色匆忙進入市警四分局育平派出所求助，她與7歲兒子因「打電動」發生爭執，孩子情緒激動又吵又鬧，警員黃...

影／畫面曝光！轎車鬼切撞貨車 網：一言不合檢查車底

台74線東向17.9公里潭子匝道路口12日傍晚發生一輛黑色轎車突然鬼切下匝道，卻因煞車不及追撞前方排隊的小貨車，轎車頭當...

台南男觀夕平台「甩尾」炫技 法官看不過判拘役

「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連，地方議論紛紛，警方循線...

影／萬安道長對上最紅「幽魂」 古風靓女警敎你避難

南部地區萬安45號演習7月27日登場，台南市警二分局結合「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館合拍宣傳短片今PO上網，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。