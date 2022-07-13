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母子為打電動車內吵架 安平警「暖溝通」化解親子大戰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南謝姓婦人昨天傍晚神色匆忙進入市警四分局育平派出所求助，她與7歲兒子因「打電動」發生爭執，孩子情緒激動又吵又鬧，警員黃鉉翔耐心安撫，取得孩子信任。小朋友擦乾眼淚，向母親表達歉意，成功的化解了一場親子大戰。

「警察先生，可不可以麻煩你幫個忙…」40歲謝姓婦人昨天下午5點多，神色匆忙地進入育平派出所，向備勤警員黃鉉翔表示需要協助。

謝婦說，她與7歲兒子因「打電動」發生爭執，孩子情緒激動又吵又鬧下溝通困難，迫於無奈因而向警察求助，希望藉由警察哥哥或伯伯的勸導，化解兒子的情緒障礙。

黃得知狀況後，立即至車內查看情形。「小朋友，你能不能跟警察哥哥做個朋友呢？如果你願意的話，先把眼淚擦乾，我們來聊聊好嗎？」在黃耐心的安撫、傾聽和引導下，黃取得孩子的信任，謝子擦乾眼淚，向母親表達歉意，成功的化解了一場親子大戰。

黃鉉翔大學及研究所念的是法商，2013年特考班畢業後在北部工作，近期才剛調任到育平派出所服務。他說，過去處理家庭案件時，發現許多問題都是因溝通不良而產生，因此他對心理諮商特別感興趣，私下研讀許多有關心理及諮商方面的書籍，並立志報考法院觀護人。

黃鉉翔表示，警察的工作有許多面對人的機會，尤其是不理性民眾，在溝通的過程裡必須跳脫情緒才有可以化解爭執，運用心理諮商的技巧，在處理各類案件上如家暴、兒少等案件，都能發揮功能。

分局長王子雄對於黃能用誠懇平易的態度，溫和地化解民眾的困難，留下安平暖警的為民服務好印象表達讚許及感謝外，也期勉員警在處理民眾案件時，能以同理心的態度為民服務。。

台南市警四分局警員黃鉉翔（右）熱心為民眾，獲民眾肯定。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局警員黃鉉翔（右）熱心為民眾，獲民眾肯定。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局警員黃鉉翔耐心安撫小朋友，小朋友向母親道歉，成功的化解了一場親子大戰。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局警員黃鉉翔耐心安撫小朋友，小朋友向母親道歉，成功的化解了一場親子大戰。記者黃宣翰／翻攝

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