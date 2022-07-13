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國三彰化段和美交流道4車連環撞 釀1死2傷排除酒駕

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成兩輛大貨車與兩輛自小客車受損，其中一輛白色自小客車面目全非，3人受傷送醫，其中1人傷勢嚴重，搶救後仍宣告不治，警方連夜調查事故，經酒測駕駛都未有酒精反應，警方初步研判，當時車速應屬正常，應是大貨車未注意車強狀況釀禍。

國道三號南下191公里處昨天晚上9時23分發生這起事故，彰化縣消防局隨即派遣彰化、和美、伸港等分隊人車到場搶救。

國道七隊調查，遭受波及的4輛車事發都在外側車道，先是一輛大貨車追撞前方黑色自小客車，又連撞前方的白色自小客車，接著前方的一輛大貨車也被追撞，其中白車車損最嚴重，車整輛幾乎撞爛，救護人員將車內傷者救出時已生命垂危，送醫後上搶救不治，另黑車上兩人則都為輕傷，送醫檢查沒有大礙。

警方指出，事故造成外側車道封閉，直到晚間近11時才開放通行，詳細肇事原因仍待調查。

國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，白車受損嚴重，駕駛送醫不治。圖／讀者提供
國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，白車受損嚴重，駕駛送醫不治。圖／讀者提供
國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成兩輛大貨車與兩輛自小客車受損，其中一輛白色自小客車面目全非。圖／讀者提供
國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成兩輛大貨車與兩輛自小客車受損，其中一輛白色自小客車面目全非。圖／讀者提供
國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成1死2傷。圖／讀者提供
國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成1死2傷。圖／讀者提供

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