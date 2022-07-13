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林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

台南男觀夕平台「甩尾」炫技 法官看不過判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連，地方議論紛紛，警方循線找到42歲顏姓男子，他解釋是在試車，沒想到過程被錄影PO上網，台南地院認他犯妨害公眾往來安全罪處拘役30日。

檢警調查，顏男5月22日6時23分至25分間駕駛轎車，在台南市安平區漁濱路觀夕平台前交岔路口，占據道路甩尾原地繞圈、前後繞約7圈，致生公眾往來的危險。

有民眾在「爆廢公社公開版」上張貼「誰來教教他怎麼甩尾」影片，指5月22日晚間6時多在台南，民眾直說一旁攤販嚇死了；也有民眾說，不管你覺得自己多麼厲害，應該去賽車場…但自己不要命別牽拖別人，要是撞到人多無辜；更有民眾指出，快教人家一下，他車甩這樣很落漆。

警方通知顏男到案說明後，他解釋，自己是在試車，沒想到過程被錄影PO上網。警方檢視該影片內容，認該車危險駕駛行為，已違反致生公共危險罪依法送辦，違反道路交通管理處罰條例第43條「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」製單舉發，處駕駛人6千元以上、2萬4千元以下罰鍰。有關改裝車輛部分將另行函請環保及監理機關依權責檢驗車輛並裁罰。

台南地院審酌，顏男在公眾往來之交岔路口以車輛甩尾、原地繞圈、占據道路的方式行駛，同時影響2條道路行人及車輛，危害公眾路權、用路安全，依法量處其刑。

警方通知顏男到案說明後，他解釋，自己是在試車，沒想到過程被錄影PO上網，台南地院認他犯妨害公眾往來安全罪處拘役30日。圖／翻攝照
警方通知顏男到案說明後，他解釋，自己是在試車，沒想到過程被錄影PO上網，台南地院認他犯妨害公眾往來安全罪處拘役30日。圖／翻攝照
民眾在臉書社群平台上張貼「誰來教教他怎麼甩尾」影片，指5月22日晚間6時多在台南，指稱一旁攤販嚇死了。圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
民眾在臉書社群平台上張貼「誰來教教他怎麼甩尾」影片，指5月22日晚間6時多在台南，指稱一旁攤販嚇死了。圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

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