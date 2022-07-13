影／萬安道長對上最紅「幽魂」 古風靓女警敎你避難

南部地區萬安45號演習7月27日登場，台南市警二分局結合「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館合拍宣傳短片今PO上網，除了「萬安道長」教導民眾防空避難；並由古風女警說明演習管制事項，詼諧內容吸引網友觀看。

「萬安道長」由主辦保安民防組組長陳博祥演出，仙風道骨打扮，以道地台語向民眾宣導防空避難資訊及要領。秘書室女警張重翎支援擔綱演出俏徒弟，古風裝扮結合台南美術2館環境，拍出的影片直逼網紅效果，也讓許多民眾好奇詢問她的身分。

南部地區萬安45號演習訂於7月27日下午1點30分至2點舉行，演習期間人、車、燈火管制。

台南市警二分局今年以「萬安道長」及「靓徒弟」互動內容拍攝短片，加上台語配音，向民眾宣導台南市警察局「防空疏散避難專區」網頁，「警政署APP」、「全民國防手冊」以尋找最近疏散避難設施等資訊。

警方提醒民眾，如演習期間違反「疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制」，將依民防法第25條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。