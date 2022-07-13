快訊

林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

娃娃機台放飲料給顧客被當免費自助吧 台主怒報警逮人

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄51歲詹姓男子日前徒步行經楠梓區一家娃娃機台內，發現有台主將飲料放在機台上方，他竟直接竊走12罐來解渴；事後台主發現，認為好心替顧客準備的飲品卻被當免費自助吧憤而報警；警方前天通知詹男到案，警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。

黃姓台主在楠梓區內壽豐路經營的娃娃機店台，放有多罐飲品，供消費滿額的顧客取用；豈料，卻發現有人不消費，入內直接免費拿走12罐鋁箔包裝飲料，他一氣之下，於7月9日下午直奔楠梓分局加昌派出所報案。

台主向警方表示，娃娃機店機台上擺放的零食、餅乾及飲品，主要是供前來消費滿一定金額的顧客食用，並非被當成免費自助吧，任人拿取。

警方獲報展開調查，認為身穿灰色吊嘎背心、黑色海灘褲及球鞋的詹男涉嫌重大，7月12日通知人到案說明，雖坦承犯行，但他辯稱，只因一時口渴，又發現店內沒人，才會拿走飲料。

時隔4天，詹男已將偷來的12罐飲料全數喝完丟棄，換算價值約200元，但偷竊屬非告訴乃論，警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。

高雄51歲詹姓男子日前徒步行經楠梓區一家娃娃機台內，發現有台主將飲料放在機台上方，他竟直接竊走12罐來解渴。記者陳弘逸／翻攝
高雄51歲詹姓男子日前徒步行經楠梓區一家娃娃機台內，發現有台主將飲料放在機台上方，他竟直接竊走12罐來解渴。記者陳弘逸／翻攝
高雄51歲詹姓男子日前徒步行經楠梓區一家娃娃機台內，發現有台主將飲料放在機台上方，他竟直接竊走12罐來解渴。記者陳弘逸／翻攝
高雄51歲詹姓男子日前徒步行經楠梓區一家娃娃機台內，發現有台主將飲料放在機台上方，他竟直接竊走12罐來解渴。記者陳弘逸／翻攝

延伸閱讀

37年前被控竊盜判3年 他聲請再審要求檢察官舉證沒刑求

網咖客見臨檢立刻蓋頭趴桌上 台南警逮竊盜通緝犯

光天化日入屋推倒老婦強搶金項鍊 累犯男判7年2個月

七旬婦竊機車上荔枝 遭逮竟還嫌水果難吃要還給對方

相關新聞

國三彰化段和美交流道4車連環撞 釀1死2傷排除酒駕

國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成兩輛大貨車與兩輛自小客車受損，其中一輛白色自小客車面目全非，3人受傷...

爸爸去哪了？小姊妹台中公園被落下 哭成淚人好無助

台中市讀國小的陳姓表姊妹，9日被父親帶往台中公園遊憩，期間陳父向女兒稱要回車上取物，未料隔了一段時間未見父親返回，姊妹前...

母子為打電動車內吵架 安平警「暖溝通」化解親子大戰

台南謝姓婦人昨天傍晚神色匆忙進入市警四分局育平派出所求助，她與7歲兒子因「打電動」發生爭執，孩子情緒激動又吵又鬧，警員黃...

影／畫面曝光！轎車鬼切撞貨車 網：一言不合檢查車底

台74線東向17.9公里潭子匝道路口12日傍晚發生一輛黑色轎車突然鬼切下匝道，卻因煞車不及追撞前方排隊的小貨車，轎車頭當...

台南男觀夕平台「甩尾」炫技 法官看不過判拘役

「誰來教教他怎麼甩尾」有民眾在臉書社群平台貼文有轎車在台南安平觀夕平台甩尾的影片，令觀者驚呼連連，地方議論紛紛，警方循線...

影／萬安道長對上最紅「幽魂」 古風靓女警敎你避難

南部地區萬安45號演習7月27日登場，台南市警二分局結合「亞洲的地獄與幽魂展」，與台南市美術館合拍宣傳短片今PO上網，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。