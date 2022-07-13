娃娃機台放飲料給顧客被當免費自助吧 台主怒報警逮人

高雄51歲詹姓男子日前徒步行經楠梓區一家娃娃機台內，發現有台主將飲料放在機台上方，他竟直接竊走12罐來解渴；事後台主發現，認為好心替顧客準備的飲品卻被當免費自助吧憤而報警；警方前天通知詹男到案，警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。

黃姓台主在楠梓區內壽豐路經營的娃娃機店台，放有多罐飲品，供消費滿額的顧客取用；豈料，卻發現有人不消費，入內直接免費拿走12罐鋁箔包裝飲料，他一氣之下，於7月9日下午直奔楠梓分局加昌派出所報案。

台主向警方表示，娃娃機店機台上擺放的零食、餅乾及飲品，主要是供前來消費滿一定金額的顧客食用，並非被當成免費自助吧，任人拿取。

警方獲報展開調查，認為身穿灰色吊嘎背心、黑色海灘褲及球鞋的詹男涉嫌重大，7月12日通知人到案說明，雖坦承犯行，但他辯稱，只因一時口渴，又發現店內沒人，才會拿走飲料。