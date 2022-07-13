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女騎士國道狂飆 警方出動4警車包夾攔查

中央社／ 台中12日電

國道警方12日下午在中山高北上員林路段，發現有女騎士騎機車上國道，警方出動4輛警車前往攔截，但女騎士在車陣中穿梭，警車追了30多公里，還是讓女騎士從大雅交流道逃逸。（翻攝照片） 中央社
國道警方12日下午在中山高北上員林路段，發現有女騎士騎機車上國道，警方出動4輛警車前往攔截，但女騎士在車陣中穿梭，警車追了30多公里，還是讓女騎士從大雅交流道逃逸。（翻攝照片） 中央社
國道一號北上北斗交流道附近12日下午出現1名騎機車的女子，國道警方出動四輛警察攔查，女子行駛國道約44公里後自大雅交流道逃離，警方蒐證後通知車主到案，依法開罰。

12日下午3時許，1名女子騎機車出現在國道一號北斗交流道附近，四輛國道三隊巡邏警車包圍著女騎士，試圖將她緩慢逼到路肩要求停車，但女子沿途行，企圖脫困，最後在大雅交流道時，趁著擁塞車潮，自大雅交流道槽化線處迴轉出口匝道，離開高速公路。過程被網友拍下。

國道三隊指出，12日下午3時46分，員林分隊巡邏車在國道一號北上218公里處，發現機車誤闖高速公路，立即追上前在214公里處示意攔阻，但女騎士堅不停車，屢次由車縫中逃竄。

為顧及騎士及其他車輛安全，國道警方陸續派遣線上巡邏車支援中途以全線封閉車道阻絕，機車仍利用車陣縫隙逃離，最後該在南下大雅交流道槽化線處迴轉道出口匝道，順向騎下交流道往大雅方向離開高速公路。

警方表示，女騎士行為已經違反道路交通管理處罰條例，「機車誤闖國道高速公路」，處駕駛人新台幣3000以上6000元以下罰鍰，以及在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者」，處6000元以上2萬4000千元以下罰鍰，吊扣牌照6個月。

另外，女騎士違規時不聽制止、拒絕停車接受稽查而逃逸者，依道交條例，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

國道三隊表示，將依採證影像資料通知機車所有人到案說明，除舉發其相關違規行為外，另依刑法公共危險罪嫌調查偵辦。

國道 高速公路

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