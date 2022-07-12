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嘉義民雄製香廠大火 傳消防員被瞄子彈中臉部受傷送醫
嘉義縣民雄鄉山中村的金龍香品工廠，今晚8點46分傳出火警，火勢已控制，晚間11點時現場傳出有名40歲消防員，被瞄子彈中臉部，眉心有撕裂傷，顴骨、額頭、腫脹，送台中榮總嘉義分院治療中。消防員指出，瞄子噴射時所產生的反作用力是很強。
據了解，現場燃燒面積約200坪鐵皮工廠，由於裡面大量香品，金紙也堆疊燃燒，火勢猛烈不斷竄出，內部隔出的2樓已塌陷，雖火勢已控制，仍集中在後半部，煙還是不斷從縫隙竄出，
嘉縣消防局指出，8點46分獲報失火後立即派遣民雄、双福、嘉太、新港、大美、祥和、水上及太保等8個分隊各式消防車輛，共14車33人前往搶救，現場沒有人員受傷、受困，直到10點火勢控制。
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