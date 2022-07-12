派出所做筆錄拍抖音比中指 法官不罰：表現自我無脫序

新北市葉姓男子今年3月趁製作筆錄空閒時間，在派出所擺設道具等物品拍2部抖音影片，上傳寫下「我的毒沒有解藥」及「有這麼辣」等字句，警方獲悉，認為有妨害公務罪嫌，將他依違反社維法送辦。新北地院審理後，認為葉男是以拍影片方式表現自我，並不足以認定有故意或不當言詞等脫序行為，裁定不罰。

警方調查，葉男（31歲）今年3月6日，相繼在中和分局中和派出所、積穗派出所趁製作筆錄等待期間，拿出隨身攜帶的物品（磅秤、包包、玩偶等物）拍影片，其中一段長達15秒，影片最後定格在玩偶傑尼龜，並比出中指。

葉男在兩間派出所拍影片後，上傳至抖音寫下「我的毒沒有解藥」及「有這麼辣」，中和警方網路巡邏時發現此影片，經研議後認為有妨害公務之嫌，蒐證後依違反社維法第第85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，移送新北地院審理，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

新北地院板橋簡易庭審理後裁定不罰，認為葉男的行爲僅是用錄影片方式表達自我，難認定有故意、不當的言詞或行動，致妨礙公務；另外還說，警方並沒有提出其他證據，足以證明葉男在派出所內有其他違序行為。