嘉義民雄製香廠大火爆炸聲頻傳 業者：想滅來不及

嘉義縣民雄鄉山中村的金龍香品工廠，今晚8點46分傳出火警，據指出，現場為1層的百坪鐵皮工廠，但放大量的香、一些爆竹，不斷傳出爆炸聲；業者說，當時廠房裡面只2人， 1間展示間起火，想滅火，但火勢迅速延燒已來不及。

張姓業者說，今晚原本和家人共2人已經在休息，突然發現燈閃爍跳電，1個展示間隨即起火，想滅火但已經來不及。

張姓業者也說，製香廠已經20、30年，廠房內約200坪，工廠內都是放香，還有一點點爆竹。

嘉縣消防局指出，8點46分獲報失火後立即派遣民雄、双福、嘉太、新港、大美、祥和、水上及太保等8個分隊各式消防車輛，共14車33人前往搶救，嘉市消防局也支援2車，幸好現場沒有人員受傷、受困，直到10點火勢控制。