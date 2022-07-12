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「小綿羊」上國道與警車鬥法逃竄 將依法告發送辦
國道一號員林分隊今天發現一輛「小綿羊」騎上高速公路，警方示意停車，機車騎士不但不停車，還穿梭警車之間企圖逃離，最後在南向大雅交流道槽化線處迴轉到出口匝道，順向下交流道往大雅方向離開國道，警方將依採證影像資料通知機車車主到案說明，舉發違規行為並依公共危險罪嫌移送偵辦。
國道警方指出，今（7月12日）下午3點46分，第三大隊員林分隊巡邏車在國道一號北向218公里發現一輛機車疑似誤闖高速公路，警車趨前攔阻，在214公里示意攔阻但機車騎士不但沒停車，也沒戴好安全帽，多次穿警車車縫企圖逃離，警方為顧及機車騎士及其它車輛安全，派遣線上巡邏車支援，中途以全線封閉車道方式阻絕，機車騎士繼續穿車陣縫隙，在南向大雅交流道槽化線處迴轉到出口匝道，順向下交流道往大雅方向騎出高速公路。
警方已採證，將通知機車車主到案說明，及舉發違規行為和依公共危險罪嫌移送。警方指出，機車誤闖國道可處駕駛人3千至6千元罰款，如在道路蛇行或以其它危險方式駕車者，可處6千至2萬4千元罰，如果不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除了按各項條規處罰，還可再罰1萬至3萬元罰款，並吊扣駕照6個月。
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