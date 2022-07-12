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暑假周末基隆2學生出門 女童街頭迷路 男童和媽媽走散
基隆有兩名小學生，暑假周末在街頭出門時分別出狀況。一名女童想去找同學遊玩，結果在街頭迷路。男童則是和媽媽出門時，兩人走散，獨自在公車站不知所措。員警分將兩人帶回派出所，聯絡家人來帶回家。
基隆市警一分局表示，忠二路派出所9日上午11點接獲報案，指有名女童在成功市場徘徊，疑似迷路。
警員郭豐銘前往市場找到她，查詢後得知11歲女童因為覺得在家無聊，想找同學遊玩。上午10點她從安樂區住家出門，走了約1小時到仁愛區，但走到成功市場附近迷路，找不到同學家，也不知怎麼回家。
警員先將女童帶回派出所休息，並從女童口中得知她的媽媽的電話，聯繫上後，媽媽來到派出所接女童回家，並向警方表示謝意。
同一天晚上7點左右，警員蔡佳勳在服交通整頓勤務時，發現張姓男童獨自在公車站，神情有點徬徨，感覺不知所措。上前關懷發現他和媽媽走散了，帶他回派出所安置。巧的是男童的媽媽也急著找他，在此之後已到忠二路派出所求助。
男童的媽媽接到警方通知，馬上到派出所來接人，看到兒子安然無恙，鬆了一口氣，並謝謝警方的協助。
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