疑未注意車前狀況 台74線轎車把貨車鏟起來釀3人傷

台74線17.9K處今天下午5時許，發生一起交通事故，一輛轎車疑未注意車前狀況，撞上前方的貨車，將貨車後二輪鏟起，車禍也造成駕駛、乘客等3人受傷，因當時正值下班時間，一度造成回堵，警方在30分鐘內排除路況，恢復通行，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

今天下午5時50分，台74線17.9K東向近潭子中山路匝道發生一起貨車、轎車的交通事故，當時謝姓男子（37歲）駕駛的轎車沿著台74線外側車道行駛，行經案發地點時，疑未注意車前狀況，撞上同車道前方廖姓男子（52歲）駕駛的貨車。