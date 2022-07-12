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疑未注意車前狀況 台74線轎車把貨車鏟起來釀3人傷
台74線17.9K處今天下午5時許，發生一起交通事故，一輛轎車疑未注意車前狀況，撞上前方的貨車，將貨車後二輪鏟起，車禍也造成駕駛、乘客等3人受傷，因當時正值下班時間，一度造成回堵，警方在30分鐘內排除路況，恢復通行，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。
今天下午5時50分，台74線17.9K東向近潭子中山路匝道發生一起貨車、轎車的交通事故，當時謝姓男子（37歲）駕駛的轎車沿著台74線外側車道行駛，行經案發地點時，疑未注意車前狀況，撞上同車道前方廖姓男子（52歲）駕駛的貨車。
事故造成謝男的車頭毀損、貨車的車身受損，另外兩車的駕駛、乘客等三人，手腳有多處擦挫傷，經第五警分局交通分隊酒測，雙方駕駛都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
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