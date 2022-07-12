快訊

新聞分析／國安基金一日轉彎 五關鍵因素曝光

國民黨明提名賴峰偉爭取連任澎湖 王育敏拒選嘉縣推吳芳銘

安倍晉三曾是她婚禮伴郎 港女星淚崩曝兩家意外關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑未注意車前狀況 台74線轎車把貨車鏟起來釀3人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台74線17.9K處今天下午5時許，發生一起交通事故，一輛轎車疑未注意車前狀況，撞上前方的貨車，將貨車後二輪鏟起，車禍也造成駕駛、乘客等3人受傷，因當時正值下班時間，一度造成回堵，警方在30分鐘內排除路況，恢復通行，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

今天下午5時50分，台74線17.9K東向近潭子中山路匝道發生一起貨車、轎車的交通事故，當時謝姓男子（37歲）駕駛的轎車沿著台74線外側車道行駛，行經案發地點時，疑未注意車前狀況，撞上同車道前方廖姓男子（52歲）駕駛的貨車。

事故造成謝男的車頭毀損、貨車的車身受損，另外兩車的駕駛、乘客等三人，手腳有多處擦挫傷，經第五警分局交通分隊酒測，雙方駕駛都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台74線17.9K近潭子中山路匝道附近，今天下午5時許發生交通事故，一度造成回堵。記者陳宏睿／翻攝
台74線17.9K近潭子中山路匝道附近，今天下午5時許發生交通事故，一度造成回堵。記者陳宏睿／翻攝
台74線17.9K近潭子中山路匝道附近，今天下午5時許發生交通事故，一度造成回堵。記者陳宏睿／翻攝
台74線17.9K近潭子中山路匝道附近，今天下午5時許發生交通事故，一度造成回堵。記者陳宏睿／翻攝
台74線17.9K近潭子中山路匝道附近，今天下午5時許發生交通事故，一度造成回堵。記者陳宏睿／翻攝
台74線17.9K近潭子中山路匝道附近，今天下午5時許發生交通事故，一度造成回堵。記者陳宏睿／翻攝

車道 車禍

延伸閱讀

台74線松竹太原今早翻車事故 時速僅20公里一度回堵

相關新聞

小蘭嶼無人島今傳火警 原來是為了「羊咩咩」！

台東蘭嶼無人島小蘭嶼今晚傳出火警，由於距離蘭嶼約3浬，島上消防分隊無法到達救援，只能隔岸觀火，監控火勢，所幸火勢自行熄滅...

疑未注意車前狀況 台74線轎車把貨車鏟起來釀3人傷

台74線17.9K處今天下午5時許，發生一起交通事故，一輛轎車疑未注意車前狀況，撞上前方的貨車，將貨車後二輪鏟起，車禍也...

嘉縣民雄金紙工廠傳大火 消防灌救所幸無人受困

嘉義縣民雄鄉山中村的金龍香品工廠，今晚8點46分傳出火警，現場大量濃煙，嘉縣消防局出動10個分隊、嘉市消防局也支援，正全...

輕熟女欠租被趕...頭套膠袋死屋內 檢今相驗排除他殺結案

台中市第五警分局東山所，昨天到北屯區環太東路執行房屋遷讓案件時，屋內姚姓女房客已頭戴塑膠袋，明顯死亡，身旁有一罐氮氣，檢...

越野騎士汐止新山夢湖林道身亡 解剖顱內出血

新北市顧姓男子7月11日，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，告知車友身體不適先下山卻失蹤，12日凌晨警消在反方向尋獲顧男遺...

酒氣女手機遺失報案 涉怒咬女警罵三字經遭訴

台北市南港區一名女子，6月3日因手機遺失報案，在住家社區前涉怒罵南港玉成派出所員警是菜鳥，過程中搶警用電腦、咬傷女警手臂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。