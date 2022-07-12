輕熟女欠租被趕...頭套膠袋死屋內 檢今相驗排除他殺結案

台中市第五警分局東山所，昨天到北屯區環太東路執行房屋遷讓案件時，屋內姚姓女房客已頭戴塑膠袋，明顯死亡，身旁有一罐氮氣，檢警今天聯絡到死者姊姊相驗，釐清死因，檢方排除外力介入，家屬無意見，也說「十多年沒見過妹妹了」，全案開立死亡證明書結案。

據查，姚姓女子（38歲）在去年3月間，與房東簽訂契約，租下北屯區環太東路一棟大樓的11樓住處，現場為三房兩廳格局，月租2.4萬元，起初姚女繳付房租狀況正常，繳了半年房租，直至去年9月間，開始積欠房租，房東多次催討未果，委由律師向法院提起房屋遷讓之訴。

昨天下午2時許，第五警分局東山所與房東委任律師前往強制執行，但經敲門後無人回應，律師持鑰匙開門進屋後，發現姚女頭戴塑膠袋，旁邊有一罐氮氣瓶，經消防隊到場檢傷，姚女已明顯死亡，現場無外力破壞、打鬥痕跡，也沒有留下遺書。

警方聯絡到人在台南的姚女姊姊到場認屍，今天配合檢察官相驗，釐清死因，姚女姊姊證稱，與妹妹以有十多年未見，不清楚妹妹的生活狀況、職業與交友狀況，但對於死因沒有意見，檢察官與法醫相驗後，認定全案無外力介入可能，無涉刑案，開立死亡證明書，由家屬辦理後事。

據透露，姚女在該處自殺，造成房產成為凶宅一事，房東或房東委任律師並無多表示意見，不知後續是否向姚女家屬求償或採取其他法律動作。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980