越野騎士汐止新山夢湖林道身亡 解剖顱內出血

新北市顧姓男子7月11日，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，告知車友身體不適先下山卻失蹤，12日凌晨警消在反方向尋獲顧男遺體和機車，檢方今解剖發現顱內出血，研判因撞擊意外身亡，詳細死因尚待化驗結果。

40歲顧男11日下午4時許和車友相約汐止區夢湖路，騎乘越野機車挑戰林道，下午5時許像車友稱身體不適先下山回家，不料，1小時後車友下車發現顧男的休旅車還在停車場，但聯繫不上顧男，疑似失蹤報案求助。

警消在山上搜查，依車友們行經的林道，原路搜索無結果，經手機定位發現出現在與下山反方向的新山夢湖登山步道，7月12日凌晨0點41分，在2公里外發現顧男遺體和機車、安全帽。