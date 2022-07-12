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越野騎士汐止新山夢湖林道身亡 解剖顱內出血

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市顧姓男子7月11日，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，告知車友身體不適先下山卻失蹤，12日凌晨警消在反方向尋獲顧男遺體和機車，檢方今解剖發現顱內出血，研判因撞擊意外身亡，詳細死因尚待化驗結果。

40歲顧男11日下午4時許和車友相約汐止區夢湖路，騎乘越野機車挑戰林道，下午5時許像車友稱身體不適先下山回家，不料，1小時後車友下車發現顧男的休旅車還在停車場，但聯繫不上顧男，疑似失蹤報案求助。

警消在山上搜查，依車友們行經的林道，原路搜索無結果，經手機定位發現出現在與下山反方向的新山夢湖登山步道，7月12日凌晨0點41分，在2公里外發現顧男遺體和機車、安全帽。

此死亡案件離奇，警方封鎖陳屍現場採證，未發現打鬥痕跡，顧男無明顯嚴重外傷，僅有手臂輕傷。檢察官昨天相驗今安排解剖、採檢化驗，發現顧男顱內出血，初步研判撞擊頭部意外身亡，確切死因尚待化驗報告出爐。

顧男和車友相約騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，先行下山卻身亡，檢方解剖發現顱內出血，初步研判撞擊意外身亡。記者翁至成／翻攝
顧男和車友相約騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，先行下山卻身亡，檢方解剖發現顱內出血，初步研判撞擊意外身亡。記者翁至成／翻攝

汐止 登山步道 越野 失蹤

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