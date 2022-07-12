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酒氣女手機遺失報案 涉怒咬女警罵三字經遭訴
台北市南港區一名女子，6月3日因手機遺失報案，在住家社區前涉怒罵南港玉成派出所員警是菜鳥，過程中搶警用電腦、咬傷女警手臂，被帶回派出所後更破口大罵三字經，全案遭依妨害公務罪嫌起訴。
警方指出，6月3日凌晨1時許，110獲報民眾稱手機遺失，需要警察到場了解，玉成派出所諶姓員警和劉姓女警到場處置，報案女子身上散發酒味，怒罵他媽的菜鳥，還咬傷女警，毀損男警身上密錄器，立即帶回派出所保護管束，依妨害公務等罪嫌送辦。
檢方起訴，6月3日凌晨2時許，女子不滿員警要求她放低音量，認為警察質疑她提供的身分證號碼，在自家社區大門口，涉嫌辱罵警察「他媽的菜鳥」伸手搶員警的警用電腦，諶、劉員警以現行犯逮捕她時，竟咬傷女警左手臂，拍落男警身上的密錄器，致密錄器喪失錄影功能，無法正常開機。
警方施以保護管束，女子在員警辦公室仍不安分，涉嫌陸續怒罵員警三字經、你他媽的等語。檢方認為，女子在公務員執行職務，施暴、公然侮辱、傷害、毀損，從重依妨害公務對執行職務公務員，施強暴、侮辱公務員罪嫌起訴。
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