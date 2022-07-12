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影／竊嫌「技術高超」 騎單車還牽著偷來的回家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

39歲蔡姓男子騎單車經過台南市安南區國安街，見路旁單車沒有鎖，涉嫌一手牽著偷來單車，再騎著自己單車回家。警方昨天查出蔡涉案，蔡辯稱，他偷來單車沒鎖，誤以為是人家不要的。警詢後依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

「警察先生，我的單車被偷了。」市警三分局海南派所於7月7日18時50分，接獲蘇姓男子報案，他在國安街住家前發現單車遭竊，失竊單車價值3千元。員警趕到現場，調閱監視器畫面追查。

員警發現竊賊於當天下午1點多，騎單車行經安南區國安街見，停放在民宅前的單沒有鎖，趁四下無人行竊，再「技術高超」地牽著贓車，揚長而去，整個行竊過程遭監視器拍得一清二楚。

辦案員警分析行車軌跡，鎖定竊嫌住處，昨天傍晚6點多查緝蔡到案，馬上通知失主領回。蔡表示，他有長期騎單車的習慣，技術還可以。員警勸他，騎車技術好，要用在正途，不要用來偷車。蔡表示，不會再犯了。

蘇對於員警積極偵辦，查緝竊賊到案並尋回自行車，豎起大拇指表示肯定與稱讚。

蔡姓男子騎單車經過台南市安南區國安街，見路旁單車沒有鎖，涉嫌一手牽著偷來單車，再騎著自己單車回家。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓男子騎單車經過台南市安南區國安街，見路旁單車沒有鎖，涉嫌一手牽著偷來單車，再騎著自己單車回家。記者黃宣翰／翻攝

單車 監視器 竊盜

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