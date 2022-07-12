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放任比特犬咬死浪犬 惡劣飼主辯「不知情不在場」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄36歲劉姓男子涉嫌放任飼養的比特犬咬死浪犬，事後還拍照PO網路。圖／取自臉書
高雄36歲劉姓男子涉嫌放任飼養的比特犬咬死浪犬，事後還拍照PO網路。圖／取自臉書

高雄市梓官區日前有比特犬飼主深夜外出，放任惡犬咬死路邊的浪犬，還將攻擊影片PO網炫耀，引起網友撻伐；動保處獲報後今已會同警方，找到飼主，該名飼主竟辯稱不知情，還說，「已將比特犬放走」；對此，動保處將蒐集相關證據，將依法函請檢方協助調查。

今天有網友在臉書貼文指，7月10日晚上有飼主帶著比特犬在蚵仔寮的中正四街附近遛狗，更惡意放任牠咬死附近的浪犬；該名飼主事後還將咬死浪犬的畫面PO網炫耀，引起網友撻伐。

動保處獲報啟動調查機制，得知案發地點位於梓官區，通報協會表示有當地住戶特地帶比特犬去咬浪浪，即使遭攻擊的浪犬躲到車底，還會遭牠拖出咬傷甚至咬死，屍體最後被丟到水中試圖滅證。

經動保處會同岡山警分局赤崁派出所到附近訪查，得知比特犬飼主為36歲劉姓男子；當下他辯稱，案發當天，不知道狗跑出去咬死放犬，事發後已將比特犬放走。

但依據PO網的影片，疑有錄到飼主的聲音，認為當時有人在場；但劉男否認犯行，辯稱片中的人不是他；還說比特犬是撿來的，飼養也未依法登記；對此，動保處將蒐集相關證據，依動保法第25條移送檢調單位後續調查，本案因涉及違反多條動物保護法規範，後續將依動保法裁罰。

動保處強調，飼養比特犬未植入晶片最高可依法裁罰1萬5000元，比特犬於公共區域或公眾得出入的區域未依規定戴透氣口罩及繫1.5公尺內牽繩最高可裁罰15萬元、案發後將犬隻放走，涉及棄養最高可裁罰15萬元。

高雄36歲劉姓男子涉嫌放任飼養的比特犬咬死浪犬，事後還拍照PO網路。圖／取自臉書
高雄36歲劉姓男子涉嫌放任飼養的比特犬咬死浪犬，事後還拍照PO網路。圖／取自臉書

比特犬 動保法

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