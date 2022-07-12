彰化8警分局易肇事路段出爐 台一線中山路事故最多

《遊戲王》是高橋和希最著名的作品，後續也有許多系列作品。《遊戲王》初期的劇情以各種遊戲為題材，後來才慢慢以「卡片遊戲」為主。因為漫畫大受歡迎，朝日電視台在1998年製作動畫，台灣則由華視簽約播出，當初還找來歌手林建亨單人宣傳大使；無獨有偶，2003年第二部動畫登台時，三立都會台也找來當時的人氣團體Tension代言《遊戲王》，人氣可見一斑。

2022-07-12 15:39