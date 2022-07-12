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彰化8警分局易肇事路段出爐 台一線中山路事故最多

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣今年上半全縣8個警分局各轄局第一名的肇事路段揭曉，人口最多的彰化市與員林市仍屬台一線中山路事故最多，警方研判，台一線路雖大，但車流量高，也有許多交叉路口，若未注意車前狀況，不依規定讓車還有任意變換車道或闖紅燈就可能發生碰撞，將在易肇事路段加強執法。

彰化縣警局統計八大分局最易肇事路段，包括彰化市中山路、員林市中山路、鹿港鎮鹿和路、北斗鎮斗苑東路、和美鎮道周路、溪湖鎮員鹿路、社頭鄉員集路、二林鎮斗苑路。

社頭鄉員集路登上危險路段，也呈現在超速違規數量上，警局統計員集路與崙饒路口的測速桿，6個月狂拍6450張超速紅單，單日35張，榮登全縣上半年「測速王」。

為降低肇事，警方今年陸續在危險路段架設員警手拿指揮棒或測速槍的「嗶嗶哥」人形立牌，提醒用路人減速，安全第一。

交通隊分析，今年上半年測速照路段相第1名單日取締件數超過30件，第2名後單日件數都降到30件以下，相較於2021年「測速王」台74甲線2.2K處平均單日38張紅單，今年已有減少，加強取締和宣導發揮效果。

彰化八大分局易肇事路段出爐，警方在重點路段設置手拿指揮棒或測速槍的「嗶嗶哥」人形立牌，提醒用路人減速，安全第一。 圖／彰化縣警局提供
彰化八大分局易肇事路段出爐，警方在重點路段設置手拿指揮棒或測速槍的「嗶嗶哥」人形立牌，提醒用路人減速，安全第一。 圖／彰化縣警局提供

測速 社頭鄉 員林

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