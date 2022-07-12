快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

咬死浪浪！動保處重罰疏縱飼主 追棄養比特犬蹤跡

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
比特犬咬死流浪犬。圖摘自臉書「梓官人」
比特犬咬死流浪犬。圖摘自臉書「梓官人」

社群臉書「梓官人」有網友Po出影片，指近日有飼主故意放出比特犬咬死流浪狗，影片中特犬狂咬犬隻。高雄市農業局動保處接獲高雄市關懷流浪動物協會通報，啟動調查機制，會同在地赤崁派出所警員前往查訪，飼主說案發那天不知狗突然跑出去且咬死流浪犬，事發後，他已將比特犬放走。

動保處表示，案發地點位於梓官區，協會指有當地住戶特地載比特犬去咬老浪浪，浪浪躲到中正橋的車底還被拖出來，動保處已與警方找到飼主並製作筆錄。飼主劉先生說，案發那天不知狗突然跑出去咬死浪犬，事發後，他將比特犬放走。

影片中比特犬咬著流浪犬脖子狂甩，旁邊人聲疑似飼主在現場，還對著比特犬喊：「好了，死了，死了...，嘜生氣了，死了，停止了，嘜擱抓狂了。」

動保處副處長段奇漢表示，比特犬未植入晶片登記最高可依法裁罰1萬5千元；比特犬於公共區域或公眾得出入的區域，未依規定戴透氣口罩及繫1.5公尺內牽繩，最高可裁罰15萬元；案發後將犬隻放走，涉及棄養最高可裁罰15萬元。

當地派出所針對飼主通訊及戶籍地址附近調閱監視器來查明比特犬去向。飼主疑似在現場故意放縱比特犬咬死浪浪，將依動保法第25條移送檢調單位後續調查。本案因涉及違反多條動物保護法之規範，後續將依動保法裁罰。

動保處葉坤松處長呼籲民眾，若是發現比特犬蹤跡，小心不要靠近犬隻，並打1999通報動保處。依動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

比特犬咬死流浪犬。圖摘自臉書「梓官人」
比特犬咬死流浪犬。圖摘自臉書「梓官人」

比特犬 動保法 流浪犬

延伸閱讀

新竹街頭驚見比特犬遊蕩 跟上蝦皮司機陪送貨18小時

相關新聞

宜蘭五結深夜驚傳持刀砍人 4嫌投案遭送辦

宜蘭縣發生一起砍人事件，4名外縣市男子疑似尋仇開車前往五結鄉一間酒吧，持刀砍傷現場1名男子，案發後不久，自行到羅東分局投...

男子玩立槳勇闖「金銀島」不敵海流狼狽上岸 還好救星出現

呂姓男子到東北角海域戲水，從澳底划SUP立槳下水，原想前往距海岸約600公尺，被潛水客稱為「金銀島」的礁岩，結果中途被海...

圖輯／小時候沒玩過遊戲王卡牌？別說你有童年

《遊戲王》是高橋和希最著名的作品，後續也有許多系列作品。《遊戲王》初期的劇情以各種遊戲為題材，後來才慢慢以「卡片遊戲」為主。因為漫畫大受歡迎，朝日電視台在1998年製作動畫，台灣則由華視簽約播出，當初還找來歌手林建亨單人宣傳大使；無獨有偶，2003年第二部動畫登台時，三立都會台也找來當時的人氣團體Tension代言《遊戲王》，人氣可見一斑。

8旬翁騎125機車誤闖國道5號 駕駛人傻眼：會不會太誇張

國道5號南下石碇路段，今天早上10點40分一輛白牌機車因不熟路況誤闖，國道巡邏員警見狀攔停，將人車載下坪林交流道，並製單...

彰化8警分局易肇事路段出爐 台一線中山路事故最多

彰化縣今年上半全縣8個警分局各轄局第一名的肇事路段揭曉，人口最多的彰化市與員林市仍屬台一線中山路事故最多，警方研判，台一...

咬死浪浪！動保處重罰疏縱飼主 追棄養比特犬蹤跡

社群臉書「梓官人」有網友Po出影片，指近日有飼主故意放出比特犬咬死流浪狗，影片中特犬狂咬犬隻。高雄市農業局動保處接獲高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。