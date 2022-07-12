咬死浪浪！動保處重罰疏縱飼主 追棄養比特犬蹤跡

社群臉書「梓官人」有網友Po出影片，指近日有飼主故意放出比特犬咬死流浪狗，影片中特犬狂咬犬隻。高雄市農業局動保處接獲高雄市關懷流浪動物協會通報，啟動調查機制，會同在地赤崁派出所警員前往查訪，飼主說案發那天不知狗突然跑出去且咬死流浪犬，事發後，他已將比特犬放走。

動保處表示，案發地點位於梓官區，協會指有當地住戶特地載比特犬去咬老浪浪，浪浪躲到中正橋的車底還被拖出來，動保處已與警方找到飼主並製作筆錄。飼主劉先生說，案發那天不知狗突然跑出去咬死浪犬，事發後，他將比特犬放走。

影片中比特犬咬著流浪犬脖子狂甩，旁邊人聲疑似飼主在現場，還對著比特犬喊：「好了，死了，死了...，嘜生氣了，死了，停止了，嘜擱抓狂了。」

動保處副處長段奇漢表示，比特犬未植入晶片登記最高可依法裁罰1萬5千元；比特犬於公共區域或公眾得出入的區域，未依規定戴透氣口罩及繫1.5公尺內牽繩，最高可裁罰15萬元；案發後將犬隻放走，涉及棄養最高可裁罰15萬元。

當地派出所針對飼主通訊及戶籍地址附近調閱監視器來查明比特犬去向。飼主疑似在現場故意放縱比特犬咬死浪浪，將依動保法第25條移送檢調單位後續調查。本案因涉及違反多條動物保護法之規範，後續將依動保法裁罰。