大樓管理員遇襲 保全等公會盼建社區治安聯防

高雄市前金區某大樓劉姓管理員處理停車問題，與綽號「金毛」的住戶蔡姓男子發生口角，事隔多日遭蔡的2名朋友打傷。金毛曾砍傷網紅超艾夾，是高雄警方防制街頭暴力的頭痛人物。高雄市保全等公會對大樓管理員遇襲，表示憤怒，打算與警方建立「社區治安聯防」陣線，共同打擊犯罪。

據了解，29歲的「金毛」蔡姓男子於2020年至去年，曾在高雄市新興、苓雅、鼓山等地，涉及6起暴力傷害案，尤以去年2月在高雄市舞廳外，砍傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」引起熱議，事後雙方和解了事。

後來金毛與新興幫派聖興會「24帖」兄弟綽號「黑仔」的潘姓男子起恩怨，去年4月13日黑仔在仁武區大景二街的據點，遭金毛的朋友「大隻仔」胡姓男子等人開槍致4人中彈受傷，曾令警方懷疑是另波的「黑、金之亂」。

7月7日高雄市前金區某大樓劉姓管理員，遭金毛的2名朋友盧姓、許姓2男子涉嫌持棍棒打傷，引起高雄市保全公會、高雄市公寓大樓管理維護公會，表示「震驚又憤怒」。

身兼這2公會理事長的陳紀孝今天下午慰問劉，因疫情關係，由劉母在醫院外代表接受關懷。陳紀孝表示，「警力有限，民力無窮」，不論是保全員或大樓管理員或見義勇為的民眾，都是治安力量的再延伸，也是法律正義的捍衛者，不容遭遇暴力攻擊。他說，如果保全員、管理員都不能獲得保障，住戶的安全如何獲得保障。