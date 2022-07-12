快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘋果觸控筆包裹遺失 拾獲騎士未送警招領挨告

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市黃姓機車騎士日前騎車行經115縣道新屋區中華南路，機車放置新買的蘋果觸控筆包裹，不慎掉落路中，他報案遺失，警方查出鄭姓機車騎士拾獲包裹，黃男向鄭男提出告訴，警方今天表示，做完筆錄後，警方將鄭男依侵占罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方調查，黃姓機車騎士本月7日新買蘋果觸控筆的包裹，從新屋區中華南路往楊梅方向，在埔頂派出所前方300公尺處，該包裹不慎掉落路中，黃姓騎士發現該包裹掉落緊張，回頭尋找包裹已經不見，立即向警方報案遺失，警方調閱天羅地網監視器調查，經查一名鄭姓機車騎士停車拾獲，並通知鄭男將包裹送回派出所。

黃男質疑鄭男拾獲該包裹為何不就送至埔頂派出所招領，向鄭男提出侵占遺失物告訴，鄭男供稱，他拾獲該包裹，因為要到楊梅上班，想在下班再將包裹送到楊梅派出所招領，並非侵占。

黃姓騎士新買蘋果觸控筆包裹掉落路中遺失，鄭姓騎士拾獲（見圖）。記者曾增勳／翻攝
黃姓騎士新買蘋果觸控筆包裹掉落路中遺失，鄭姓騎士拾獲（見圖）。記者曾增勳／翻攝
黃姓騎士新買蘋果觸控筆包裹掉落路中遺失。記者曾增勳／翻攝
黃姓騎士新買蘋果觸控筆包裹掉落路中遺失。記者曾增勳／翻攝

機車騎士 侵占

延伸閱讀

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 結果只有「這1處」不一樣

蘋果造車挑戰高！　據傳將不會有方向盤、剎車踏板

蘋果PC Q2出貨量衰退 市占率排名第五、低於宏碁

蘋果慘了！做錯這檔事…5G iPhone、iPad不能賣了

相關新聞

宜蘭五結深夜驚傳持刀砍人 4嫌投案遭送辦

宜蘭縣發生一起砍人事件，4名外縣市男子疑似尋仇開車前往五結鄉一間酒吧，持刀砍傷現場1名男子，案發後不久，自行到羅東分局投...

男子玩立槳勇闖「金銀島」不敵海流狼狽上岸 還好救星出現

呂姓男子到東北角海域戲水，從澳底划SUP立槳下水，原想前往距海岸約600公尺，被潛水客稱為「金銀島」的礁岩，結果中途被海...

圖輯／小時候沒玩過遊戲王卡牌？別說你有童年

《遊戲王》是高橋和希最著名的作品，後續也有許多系列作品。《遊戲王》初期的劇情以各種遊戲為題材，後來才慢慢以「卡片遊戲」為主。因為漫畫大受歡迎，朝日電視台在1998年製作動畫，台灣則由華視簽約播出，當初還找來歌手林建亨單人宣傳大使；無獨有偶，2003年第二部動畫登台時，三立都會台也找來當時的人氣團體Tension代言《遊戲王》，人氣可見一斑。

8旬翁騎125機車誤闖國道5號 駕駛人傻眼：會不會太誇張

國道5號南下石碇路段，今天早上10點40分一輛白牌機車因不熟路況誤闖，國道巡邏員警見狀攔停，將人車載下坪林交流道，並製單...

彰化8警分局易肇事路段出爐 台一線中山路事故最多

彰化縣今年上半全縣8個警分局各轄局第一名的肇事路段揭曉，人口最多的彰化市與員林市仍屬台一線中山路事故最多，警方研判，台一...

咬死浪浪！動保處重罰疏縱飼主 追棄養比特犬蹤跡

社群臉書「梓官人」有網友Po出影片，指近日有飼主故意放出比特犬咬死流浪狗，影片中特犬狂咬犬隻。高雄市農業局動保處接獲高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。