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影／蘋果觸控筆包裹遺失 拾獲騎士未送警招領挨告
桃園市黃姓機車騎士日前騎車行經115縣道新屋區中華南路，機車放置新買的蘋果觸控筆包裹，不慎掉落路中，他報案遺失，警方查出鄭姓機車騎士拾獲包裹，黃男向鄭男提出告訴，警方今天表示，做完筆錄後，警方將鄭男依侵占罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
警方調查，黃姓機車騎士本月7日新買蘋果觸控筆的包裹，從新屋區中華南路往楊梅方向，在埔頂派出所前方300公尺處，該包裹不慎掉落路中，黃姓騎士發現該包裹掉落緊張，回頭尋找包裹已經不見，立即向警方報案遺失，警方調閱天羅地網監視器調查，經查一名鄭姓機車騎士停車拾獲，並通知鄭男將包裹送回派出所。
黃男質疑鄭男拾獲該包裹為何不就送至埔頂派出所招領，向鄭男提出侵占遺失物告訴，鄭男供稱，他拾獲該包裹，因為要到楊梅上班，想在下班再將包裹送到楊梅派出所招領，並非侵占。
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