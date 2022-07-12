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男子玩立槳勇闖「金銀島」不敵海流狼狽上岸 還好救星出現

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
呂姓男子從澳底划立槳下水，前往「金銀島」失敗，在距離下水點約3公里的澳底加油站向員警求助。記者邱瑞杰／翻攝
呂姓男子從澳底划立槳下水，前往「金銀島」失敗，在距離下水點約3公里的澳底加油站向員警求助。記者邱瑞杰／翻攝

呂姓男子到東北角海域戲水，從澳底划SUP立槳下水，原想前往距海岸約600公尺，被潛水客稱為「金銀島」的礁岩，結果中途被海流帶離設定航向，從澳底加油站附近上岸。他身上沒錢、沒手機，還好看到警車，由員警載他回3公里外的下水點，化解尷尬局面。

新北市貢寮區澳底外海約600公尺處有一片礁石區，被當地民眾及潛水愛好者取名為金銀島。不少潛水業者以金銀島為號召，在那兒開辦潛水、立槳課程，成為水上玩家口耳相傳的秘境。

瑞芳警分局今天表示，澳底派出所警員游仕名、侯家豪昨天巡邏途中，傍晚6點多警車開進澳底加油站加油時，50多歲呂姓男子出面求助。

呂男說，他和妻子昨天帶狗到澳底戲水，他獨自駕SUP立槳出海，原本打算前往金銀島遊玩，沒想到海流超乎預期，將他帶離設定航向，最後被帶到距離下水點約3公里的澳底加油站海岸。

他說，上岸後因為沒帶手機，身上也沒錢，不知如何是好。這時候看到「救星」警車出現，決定向員警求助。員警得知原委後，讓他上車並載回下水地點，讓呂男與妻子會合。呂男感謝員警及時幫忙，隨後開車到加油站取回立槳等裝備。

瑞芳警分局長謝龍富表示，同仁發揮同理心適時協助民眾，將公開表揚。他也呼籲民眾夏天從事水上活動時，要特別注意自身安全以及天候變化，以免發生意外，甚至造成遺憾。

呂姓男子從澳底划立槳下水，前往「金銀島」失敗，Google地圖顯示他從距離下水點約3公里的澳底加油站附近上岸。記者邱瑞杰／翻攝
呂姓男子從澳底划立槳下水，前往「金銀島」失敗，Google地圖顯示他從距離下水點約3公里的澳底加油站附近上岸。記者邱瑞杰／翻攝

立槳 貢寮

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