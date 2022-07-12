艷陽下8旬翁騎車倒地 警協助送醫
台北市一名年過8旬的蕭姓老翁，天氣炎熱倒在腳踏車步道上，文山二警分局員警巡邏經過，上前關心並協助送醫，一旁還有熱心民眾幫忙撐傘遮蔭、遞上礦泉水供蕭翁補充水分，暖心舉動獲得眾人讚賞。
警方表示，文山二警分局萬盛派出所警員林志信、黃禹喬日前擔服巡邏勤務，巡經文山區河堤外腳踏車步道，在炙熱陽光下，發現蕭翁島在車道上，員警見狀趕忙上前關心。
當員警詢問後發現，原來是蕭翁獨自外區騎車，行經下坡路段，手腳控制不穩才會跌倒，身上有多處擦傷，這時路邊還有熱心的民眾幫忙撐起傘、遞上礦泉水，提供給蕭翁消暑。
不久後，警方協助將蕭翁送醫，路過民眾見到這一幕也大受感動，紛紛伸出大拇指，稱讚員警暖舉十足感心，讓事情圓滿落幕。
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