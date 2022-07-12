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影／只是擦撞 南投小貨車竟將轎車車門扯了下來

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯日前發生一起擦撞事故，康姓男子駕車行經芬草路二段時，疑為了超車變換車道，與外側車道的小貨車發生擦撞，雙方當下緊急剎車，幸運未釀傷亡，但康男轎車右側車門瞬間被扯了下來，現場影像今曝光，車損畫面令人直呼可怕。

據了解，該起事故發生在6日傍晚，當時32歲康男駕駛白色轎車，行經芬草路二段往草屯方向行駛，疑似要從內側超車切進外側車道，不慎卻與在外側車道、同向行進的小貨車發生擦撞，所幸雙方及時剎停，且周邊無其他車輛，未釀傷亡。

不過，碰撞事故當下影片及照片今曝光，康男所駕駛的白色轎車疑因碰撞當下的角度及猛烈力道，其右側的2扇車門簡直是瞬間就被扯了下來，幾近全毀，彷彿遭遇重大車禍班，讓人看得是膽顫心驚，直呼可怕。

警方表示，經調查確認，該部自小客車因自內側車道變換車道，未注意後方狀況，而與外側車道的貨車發生擦撞，呼籲民眾行駛於道路時務必與其他車輛保持安全距離與間距，變換車道時除提早打方向燈，更要注意道路的車行狀況，以維安全。

草屯警分局也提醒，目前正值暑假，學生相約出遊須避免無照駕駛、注意行前檢查及行駛安全外，更要落實道路禮讓，尤其在路口會車、變換車道時，需特別注意來車，切勿搶快、爭道，以避免發生交通事故，造成生命及財產的損失。

白色轎車與小貨車發生擦撞，右側車門瞬間被扯了下來，２扇車門幾近全毀。圖／警方提供
白色轎車與小貨車發生擦撞，右側車門瞬間被扯了下來，２扇車門幾近全毀。圖／警方提供
白色轎車與小貨車發生擦撞，右側車門瞬間被扯了下來，２扇車門幾近全毀。圖／警方提供
白色轎車與小貨車發生擦撞，右側車門瞬間被扯了下來，２扇車門幾近全毀。圖／警方提供
白色轎車與小貨車發生擦撞，右側車門瞬間被扯了下來，２扇車門幾近全毀。圖／警方提供
白色轎車與小貨車發生擦撞，右側車門瞬間被扯了下來，２扇車門幾近全毀。圖／警方提供

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