侯友宜主持治安會報 自稱「血液都是警察」

新北市長侯友宜今天出席7月警察局治安會報，提到若如今仍從警，將在7月16日屆齡退休，也就是說，這次是他最後一次以警職身分，召開的警政工作會報，感觸良多。侯說，2010年從警大校長身分離開警界時，並沒有選擇讓自己的警察身分退休，是因為非常珍惜這身分與職務，能用政務官身分繼續做事，也很謝謝大家。

侯友宜今天主持新北市警局7月分治安會報，表揚新北刑大科偵隊破獲雙北最大的詐騙集團共32人，並表示今年1月至6月，新北市已經阻詐2億2239萬餘元，會議中頒獎科技偵查楷模人員共6人、6月份協助阻詐成功人員共124人。

新北市警局說，現今犯嫌使用網路通訊APP進行語音及訊息傳遞，由於APP受到資料加密限制，語音及訊息封包解譯相當困難，且犯嫌警詢時多以不實身分供出上游姓名，增加辦案難度，其中刑大科偵隊偵查佐陳勇行，建置了數位通訊指紋，為鑑別不詳嫌疑人有了重要依據，藉此追查網路犯罪者的身分。

新北市警局指出，上月阻詐年齡60至70歲佔42%最多，而類型以假投資佔40%最多，假交友佔21%次之，由於阻詐金額破百萬共18件，是歷年來最多，經了解因近期投資股市大跌，不少民眾接到投資電話表示可以讓他把已損的錢賺回來，只要「先將款項轉出至指定帳戶」購買未上市櫃公司股票，保證一年內就會上櫃且獲利豐沛，孰料都是假投資真詐騙。