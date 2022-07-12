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侯友宜主持治安會報 自稱「血液都是警察」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市長侯友宜今天出席7月警察局治安會報，提到若如今仍從警，將在7月16日屆齡退休，也就是說，這次是他最後一次以警職身分，召開的警政工作會報，感觸良多。侯說，2010年從警大校長身分離開警界時，並沒有選擇讓自己的警察身分退休，是因為非常珍惜這身分與職務，能用政務官身分繼續做事，也很謝謝大家。

侯友宜今天主持新北市警局7月分治安會報，表揚新北刑大科偵隊破獲雙北最大的詐騙集團共32人，並表示今年1月至6月，新北市已經阻詐2億2239萬餘元，會議中頒獎科技偵查楷模人員共6人、6月份協助阻詐成功人員共124人。

新北市警局說，現今犯嫌使用網路通訊APP進行語音及訊息傳遞，由於APP受到資料加密限制，語音及訊息封包解譯相當困難，且犯嫌警詢時多以不實身分供出上游姓名，增加辦案難度，其中刑大科偵隊偵查佐陳勇行，建置了數位通訊指紋，為鑑別不詳嫌疑人有了重要依據，藉此追查網路犯罪者的身分。

新北市警局指出，上月阻詐年齡60至70歲佔42%最多，而類型以假投資佔40%最多，假交友佔21%次之，由於阻詐金額破百萬共18件，是歷年來最多，經了解因近期投資股市大跌，不少民眾接到投資電話表示可以讓他把已損的錢賺回來，只要「先將款項轉出至指定帳戶」購買未上市櫃公司股票，保證一年內就會上櫃且獲利豐沛，孰料都是假投資真詐騙。

侯友宜致詞時，難得有感而發，講了近13分鐘的個人感言，他開頭就表示，自己真的很愛警察，當初走這條路，從來沒有後悔過，也說一路走來看到警察的改變，看盡人間恩怨情仇、悲歡離合，看盡世態炎涼，我們怎麼面對時代改變，警察不斷調整步伐，永遠站在浪頭上，接受人民最嚴苛的考驗。

新北市長侯友宜今天主持警局治安會報，有感而發說「我有機會站在市長位置上，是警察給我的，每天都很珍惜警察身分，是我的使命，是我的天職，是我永不變的初心。」圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天主持警局治安會報，有感而發說「我有機會站在市長位置上，是警察給我的，每天都很珍惜警察身分，是我的使命，是我的天職，是我永不變的初心。」圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天主持警局治安會報，有感而發說「我有機會站在市長位置上，是警察給我的，每天都很珍惜警察身分，是我的使命，是我的天職，是我永不變的初心。」圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今天主持警局治安會報，有感而發說「我有機會站在市長位置上，是警察給我的，每天都很珍惜警察身分，是我的使命，是我的天職，是我永不變的初心。」圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜頒獎銀行、農會等攔詐有功人員。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜頒獎銀行、農會等攔詐有功人員。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今年7月16日將從警察身份屆齡退休。圖為警察服務證。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜今年7月16日將從警察身份屆齡退休。圖為警察服務證。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜頒獎科技偵查楷模人員。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜頒獎科技偵查楷模人員。圖／新北市警局提供

新北市長 警察 侯友宜

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