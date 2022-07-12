假投資真詐騙 女被話術投資未上市科技股 警攔阻詐騙
詐騙集團假冒投資專員，向黃姓女子推薦未上市股票可獲利，連續多天提供相關產業動態、新聞、數據分析，詐騙黃女投資19萬餘元，幸好銀行行員關懷提問，加上警察到場勸阻，成功守住黃女錢財。
大同分局寧夏路派出所指出，近來假投資真詐騙案件增多，詐騙集團話術不斷與時俱進，手法層出不窮，民眾切勿輕易相信「小道消息、報好康」等偏門、冷門投資管道。
警員羅健謙、王琪淩，擁有許多攔阻詐騙的經驗，日前巡邏再度接獲詐騙案報，迅速趕赴中國信託銀行，經行員關懷提問，69歲黃女從5月底接獲電話認識投資專員，介紹黃女可投資未上市股票，未來上櫃看漲等等，黃女加投資專員為line好友後，陸續多天收到投資專員匯報的相關產業動態、新聞以及數據分析，誤信可賺一筆，前往銀行匯款投資。
黃女依指示匯款進個人帳戶，行員機警發現異狀，帳戶已被列為警示帳戶，極有可能成為詐騙集團待宰羔羊，隨即聯繫警方到場。警方苦口婆心勸說，提出類似投資型詐騙案新聞供黃女參考，也解析詐騙集團說詞矛盾處，成功攔阻19萬6千元。
大同分局呼籲，詐騙手法藏在日常生活中，趁人疏於防護而掉入詐騙圈套，除觀察對方提供的帳戶是否為個人帳戶，超乎常理的文宣打廣告，皆須謹慎再三。防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，也可撥打110報案。
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