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警盤查違停Uber 車上兩男秒關窗 一查...是失聯移工
桃園市2名失聯移工，遠從楊梅區跑到桃園後火車站買手機，正要搭Uber回去時看到警方來盤查違停，趕緊搖上車窗，但仍遭查出身分，被支援警力團團包圍，只好就範，全案移送移民署專勤隊收容。
桃園警方局大樹派出所警員陳台生、蔡家豪昨天21時許巡經桃園區延平路，發現一輛轎車違停路邊，而後座2名外籍移工見到警察神色突然緊張起來，馬上把窗戶搖上。
員警直覺有異，先上前詢問司機；他表示自己載兩人從楊梅到桃園買手機，正打算載他們回去。
員警請司機配合熄火、上鎖，下車受檢，查詢後確認後座2人是失聯的越籍移工阿Q（32歲）、阿武（29歲），立即分邊警戒兩側車門，以防脫逃，並呼叫支援警力；兩人無路可逃，只好乖乖束手就擒，全案依入出國及移民法，移送移民署桃園專勤隊收容，等候遣返。
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