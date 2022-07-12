警盤查違停Uber 車上兩男秒關窗 一查...是失聯移工

桃園市2名失聯移工，遠從楊梅區跑到桃園後火車站買手機，正要搭Uber回去時看到警方來盤查違停，趕緊搖上車窗，但仍遭查出身分，被支援警力團團包圍，只好就範，全案移送移民署專勤隊收容。

桃園警方局大樹派出所警員陳台生、蔡家豪昨天21時許巡經桃園區延平路，發現一輛轎車違停路邊，而後座2名外籍移工見到警察神色突然緊張起來，馬上把窗戶搖上。

員警直覺有異，先上前詢問司機；他表示自己載兩人從楊梅到桃園買手機，正打算載他們回去。