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偷雞不著蝕把米！濫倒廢土半路翻車 司機手骨折送醫
偷雞不著蝕把米！苗栗縣通霄鎮新埔里偏遠產業道路，今天清晨5點多發生一起砂石車翻覆意外，駕駛受傷送醫，警方獲報到場處理，赫然發現是要濫倒廢土，結果因道路狹小，超重壓毀一邊路基而側翻，後續車輛的拖吊、維修費用及罰款，加總比濫倒的車資還得不償失。
郭姓駕駛（30歲，桃園人）因右手臂粉碎性骨折被送醫急救，上午環保局人員到場稽查，初步認定車上載運的是無毒廢棄土方，屬一般廢棄物，將等郭男出院後再約談，以釐清土方來源及濫倒的違法行徑。
通霄鎮民代表會副主席呂金穎指出，該丘陵地緊鄰西濱公路新埔匝道，上山產業道路人煙稀少，日前也曾遭濫倒廢棄土方，至今廢土仍未清除，附近居民都憂心廢土裡夾帶有毒廢棄物，汙染環境及水源，希望有關單位能重視並處以重罰遏止歪風。
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