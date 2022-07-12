偷雞不著蝕把米！濫倒廢土半路翻車 司機手骨折送醫

偷雞不著蝕把米！苗栗縣通霄鎮新埔里偏遠產業道路，今天清晨5點多發生一起砂石車翻覆意外，駕駛受傷送醫，警方獲報到場處理，赫然發現是要濫倒廢土，結果因道路狹小，超重壓毀一邊路基而側翻，後續車輛的拖吊、維修費用及罰款，加總比濫倒的車資還得不償失。

郭姓駕駛（30歲，桃園人）因右手臂粉碎性骨折被送醫急救，上午環保局人員到場稽查，初步認定車上載運的是無毒廢棄土方，屬一般廢棄物，將等郭男出院後再約談，以釐清土方來源及濫倒的違法行徑。