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詐騙集團來電？王惠美來電證明抽中青年住宅
「是詐騙集團嗎？」彰化縣大城鄉農會信用部林姓職員今天上午接到縣政府通知，幸運抽中「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動的頭獎，第一時間以為是詐騙集團來電，立馬掛斷電話，後來接到縣長王惠美來電，她認得縣長的聲音，喜出望外沒多久，忽然想起不知發票放哪裡，今天下班要回家找出中獎發票。
林姓職員低調，改由柳姓同事代為回應。柳姓同事表示，上午林姓職員接到電話，通知抽中彰化縣百萬青年住宅的其中一間，以為是詐騙集團，毫不猶豫掛斷電話，過了一會兒手機又響起，林姓職員接聽竟是縣長王惠美來道賀恭喜，王惠美的聲音假不了，林姓職員總算相信自己鴻運當頭中獎。
柳姓同事表示，林姓職員回憶可能在鄉農會購物的發票中獎，但發票放哪裡，一時之間想不起來，今天下班回家找，沒確認哪張發票中獎之前也不能證明自己中獎，所以婉拒對外發表看法，
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