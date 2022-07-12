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國1南下大貨車工程車車禍 一死一傷
國道1號南向下74.5公里楊梅段，今天早上一輛大貨車劉姓司機行駛該處，與60歲陳姓司機父子2人駕駛的工程發生擦撞車禍，大貨車失控側翻壓住翻覆工程車，造成陳父命危送醫，最後仍因傷重不治、陳姓兒子受傷送醫撿回一命，國道警方正調查釐清車禍肇事責任。
國道警方、桃園市消防局表示，陳姓男子駕駛一輛工程車，與他兒子（26歲）兩人搭載交通錐等交通施工標誌，行駛國1南下74.5公里楊梅段時，大貨車劉姓司機行駛中線車道，兩車太過接近發生擦撞車禍，大貨車失控衝向外側，造成工程車翻覆、大貨車側翻壓住工程車，現場號工具散落一地，陳姓父子兩人受困車內。
桃園市消防員趕到緊急救破壞車門窗救護，陳父在車禍重擊下，現場呈現ohca昏迷、陳姓兒子受傷，救護人員緊急將陳姓父子兩人送醫急救，醫院宣告陳父不治、陳子受傷治療沒有生命危險，劉姓大貨車司機未受傷。
該起車禍占用國1南下外線2線道路，一度造成南下車輛大塞車，國道警表示，警方立即派員處理該起車禍事故、疏道交通恢復通行，初步調查懷疑大貨車劉姓司機分心占用分道線，不過車禍真正肇事責任仍將進一步調查釐清。
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