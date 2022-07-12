快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草叢傳出疑嬰兒哭聲 暖警服勤找回走失虎斑貓

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投分局永明派出所警員林毅，執勤時聽到疑似嬰兒哭聲，循聲尋找發現草叢內藏著一隻虎斑貓，見虎斑貓乾淨、攜帶項圈，立即帶回派出所，通知飼主李女接回愛貓。原來虎斑貓阿財走失五天，李女感謝警方熱心協助。

虎斑貓阿財日前走失，飼主李女和家人苦尋5天都尋獲不著愛貓。永明派出所指出，警員林毅7月7日晚上6時許，在石牌路二段執勤交通整理勤務，突然聽到疑似嬰兒哭聲，循微弱的聲音找尋，在路旁草叢內發現一隻虎斑貓。

虎斑貓阿財焦慮的躲在草叢，見警察靠近隨即撲進懷裡，警方在貓項圈上記載地址，且長相乾淨，應是轄區民眾飼養的寵物貓，隨即抱回派出所、聯繫飼主，大約半小時後飼主李女趕赴派出所接回愛貓。

李女稱，愛貓阿財走失五天了，家人四處尋找一無所獲，感謝警方熱心協助，她才能再和阿財重逢，感謝警方熱心、細心協助。北投分局呼籲，飼養寵物時應植入晶片，或讓寵物配戴可辨識的配件，以便寵物走失時，警方能快速通知飼主認領。

北投分局永明派出所警員林毅（左）服勤時發現走失的虎斑貓阿財，飼主李小姐感謝警方協助找回愛貓。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局永明派出所警員林毅（左）服勤時發現走失的虎斑貓阿財，飼主李小姐感謝警方協助找回愛貓。記者蕭雅娟／翻攝

寵物 北投 嬰兒

延伸閱讀

腫瘤貓「七喜」狀況差 康復後重獲新生

誤把自己當獅子？虎斑貓潛行獵食羚羊 僅「撞到腳跟」慘遭反殺

瘦巴巴虎斑貓被壓在機車下怎麼辦？網友點細節「假車禍真勒索」

虎斑貓趴MacBook熟睡成「螢幕節拍器」一秒一次規律切換超魔性

相關新聞

影／咳嗽掛急診！引流刀竟卡體內兩天 取出後三天7旬婦送命

屏東一名72歲婦人身體不適，前往國軍高雄總醫院屏東分院急診，因檢查有肺積水5天後開刀引流，但引流刀片意外卡在體內，緊急轉...

假投資真詐騙 女被話術投資未上市科技股 警攔阻詐騙

詐騙集團假冒投資專員，向黃姓女子推薦未上市股票可獲利，連續多天提供相關產業動態、新聞、數據分析，詐騙黃女投資19萬餘元，...

警盤查違停Uber 車上兩男秒關窗 一查...是失聯移工

桃園市2名失聯移工，遠從楊梅區跑到桃園後火車站買手機，正要搭Uber回去時看到警方來盤查違停，趕緊搖上車窗，但仍遭查出身...

國道1號汐止段火燒車 貨櫃車開到一半「輪胎燒起來」

國道1號北上汐止段12.2K處，今天上午11點2分發生火燒車事故，一輛貨櫃車當時沒有載貨，途中因不明原因右後輪起火，駕駛...

偷雞不著蝕把米！濫倒廢土半路翻車 司機手骨折送醫

偷雞不著蝕把米！苗栗縣通霄鎮新埔里偏遠產業道路，今天清晨5點多發生一起砂石車翻覆意外，駕駛受傷送醫，警方獲報到場處理，赫...

詐騙集團來電？王惠美來電證明抽中青年住宅

「是詐騙集團嗎？」彰化縣大城鄉農會信用部林姓職員今天上午接到縣政府通知，幸運抽中「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。