草叢傳出疑嬰兒哭聲 暖警服勤找回走失虎斑貓

北投分局永明派出所警員林毅，執勤時聽到疑似嬰兒哭聲，循聲尋找發現草叢內藏著一隻虎斑貓，見虎斑貓乾淨、攜帶項圈，立即帶回派出所，通知飼主李女接回愛貓。原來虎斑貓阿財走失五天，李女感謝警方熱心協助。

虎斑貓阿財日前走失，飼主李女和家人苦尋5天都尋獲不著愛貓。永明派出所指出，警員林毅7月7日晚上6時許，在石牌路二段執勤交通整理勤務，突然聽到疑似嬰兒哭聲，循微弱的聲音找尋，在路旁草叢內發現一隻虎斑貓。

虎斑貓阿財焦慮的躲在草叢，見警察靠近隨即撲進懷裡，警方在貓項圈上記載地址，且長相乾淨，應是轄區民眾飼養的寵物貓，隨即抱回派出所、聯繫飼主，大約半小時後飼主李女趕赴派出所接回愛貓。