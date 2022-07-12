快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被狗追致迷路、淋雨倒地 婦靠唱歌保持清醒終獲救

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林一名7旬婦人日前獨自騎單車出門，途中因野狗追逐，誤入不熟悉的產業道路，隨後又下起雨，路面溼滑她不慎摔倒，膝蓋無力無法繼續騎車，只好徒步行走，但天色漸黑她體力透支倒在路邊，努力唱歌保持清醒，因形跡可疑引起附近農家報案，才報案送婦人就醫。

據了解，婦人患有精神疾病，日前下午2點騎單車到隔壁村找女兒，相距僅3公里路程，婦人探望完女兒後，遲遲未有返家消息，當時天色已晚且下大雨，家屬都非常擔心，便向警方求助。

路過民眾發現婦人，因婦人全身濕透，在路旁唱歌形跡可疑，向警方通報，警員林于聖、李思嫻獲報後趕達現場，確認她就是失蹤婦人，立即通知119送往大林慈濟醫院就醫，並通知家屬到場。隨後又在距離約1公里外田間小路尋獲該腳踏車，顯示該70歲婦人已行走一段距離，能平安尋獲是萬幸。

婦人向員警說，傍晚返家途中遭遇野狗追逐，不知不覺騎車進入陌生產業道路，當時下大雨，路滑不慎跌倒，膝蓋無力無法繼續騎車，將單車隨意丟在路旁，又不知步行多久終至附近農家門口，體力不支倒地，只能靠唱歌保持清醒。

斗南警分局表示，家中有易走失長者，家屬應時常關懷，並注意身心狀態有無異常，必要時可至分局建立指紋檔案、及配戴辨識手環，以利於警方及社會大眾協尋。

天雨路滑婦人摔倒，膝蓋受傷無力，將單車丟棄路旁徒步行走。圖／斗南警分局提供
天雨路滑婦人摔倒，膝蓋受傷無力，將單車丟棄路旁徒步行走。圖／斗南警分局提供
婦人被狗追迷路，淋雨倒地靠唱歌保持清醒，被路人發現報警。圖／斗南警分局提供
婦人被狗追迷路，淋雨倒地靠唱歌保持清醒，被路人發現報警。圖／斗南警分局提供
婦人被狗追迷路，淋雨倒地靠唱歌保持清醒，被路人發現報警。圖／斗南警分局提供
婦人被狗追迷路，淋雨倒地靠唱歌保持清醒，被路人發現報警。圖／斗南警分局提供

單車 腳踏車

延伸閱讀

心情差山區散心失聯 台中警在廢棄林道找到病倒的他

高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

警獲報高雄車站有多人持槍 報案男稱是自己想像

基隆民宅火警 男子獨自在家難滅火倉皇逃生

相關新聞

影／咳嗽掛急診！引流刀竟卡體內兩天 取出後三天7旬婦送命

屏東一名72歲婦人身體不適，前往國軍高雄總醫院屏東分院急診，因檢查有肺積水5天後開刀引流，但引流刀片意外卡在體內，緊急轉...

桃園謎樣火燒車 1男嚴重燒燙傷昏迷送醫

桃園市桃園區今深夜發生一起火燒車，3輛停放路邊的報廢轎車突然起火，火光衝天，警消到場很快撲滅火勢，將一名受傷躺在路邊男子...

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

新北市顧姓男子昨天跟車友相約，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，期間他身體不適表示自己先下山，一小時後車友相繼下山，卻發現...

高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發...

板橋93歲婦疑失智徘徊捷運站 警專實習生用日語助返家

新北市板橋區一名93歲老婦疑因失智，上週在新埔捷運站出口徘徊，民眾發現有異報警，警方趕抵，問她是誰？要去哪裡？孰料她不會...

被狗追致迷路、淋雨倒地 婦靠唱歌保持清醒終獲救

雲林一名7旬婦人日前獨自騎單車出門，途中因野狗追逐，誤入不熟悉的產業道路，隨後又下起雨，路面溼滑她不慎摔倒，膝蓋無力無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。