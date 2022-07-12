被狗追致迷路、淋雨倒地 婦靠唱歌保持清醒終獲救

雲林一名7旬婦人日前獨自騎單車出門，途中因野狗追逐，誤入不熟悉的產業道路，隨後又下起雨，路面溼滑她不慎摔倒，膝蓋無力無法繼續騎車，只好徒步行走，但天色漸黑她體力透支倒在路邊，努力唱歌保持清醒，因形跡可疑引起附近農家報案，才報案送婦人就醫。

據了解，婦人患有精神疾病，日前下午2點騎單車到隔壁村找女兒，相距僅3公里路程，婦人探望完女兒後，遲遲未有返家消息，當時天色已晚且下大雨，家屬都非常擔心，便向警方求助。

路過民眾發現婦人，因婦人全身濕透，在路旁唱歌形跡可疑，向警方通報，警員林于聖、李思嫻獲報後趕達現場，確認她就是失蹤婦人，立即通知119送往大林慈濟醫院就醫，並通知家屬到場。隨後又在距離約1公里外田間小路尋獲該腳踏車，顯示該70歲婦人已行走一段距離，能平安尋獲是萬幸。

婦人向員警說，傍晚返家途中遭遇野狗追逐，不知不覺騎車進入陌生產業道路，當時下大雨，路滑不慎跌倒，膝蓋無力無法繼續騎車，將單車隨意丟在路旁，又不知步行多久終至附近農家門口，體力不支倒地，只能靠唱歌保持清醒。