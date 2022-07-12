台南市消防四大隊山上分隊辦公廳舍擴建完工 今啟用

台南市消防局「第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程」今天落成。市長黃偉哲主持啟用，消防局邀請各民意代表及地方仕紳剪綵觀禮。

黃偉哲肯定消防局上下辛勞付出，感謝本案推動時市議員林志聰、前議員林慶鎮及當地人士支持與協助，市府分年編列3055萬元闢建。

黃偉哲表示，山上分隊辦公廳舍擴建將可以提升山上區整體災害搶救及緊急救護效能，建構更完整的防救災體系，打造山上區成為「安居、安全、安心 」的三安居住環境，也期勉消防同仁以守護山上區居民的生命財產安全為己任，恭喜圓滿順利。

消防局長李明峯表示，山上分隊原有2層樓建築於民國77年建造啟用並與警察局新化分局山上分駐所共用，近年廳舍老舊且隨著配置救災車輛及救災器材增加，空間明顯不足，影響救災效率甚鉅。經與警察局會勘協調後，同意於現有廳舍後側用地面積1932.54平方公尺擴建。新廳舍將補足原空間不足，舊廳舍空間整合裝修補強，完成美輪美奐。

他說，廳舍整體採簡單、俐落設計，外觀有「119」巨型顯著標誌，內部空間規劃包括安全執勤設施、生活機能需求，並以「服務導向」為前提，設有婦幼及無障礙車位、性別友善廁所等設施，各項設施及設備均符合現代化和友善化的需求，並提供消防弟兄優質辨公環境及民眾便利的洽公環境。