牠找新家相中這輛車！桃園男騎士嚇壞奔赴派出所求援
桃園市龜山區一名男子昨天下午發現機車上有蛇，且花紋近似龜殼花，見一旁是迴龍派出所，著急入內求助，經4名員警合力持夾子、畚斗將牠拍落裝箱，才結束這場驚魂；事後員警得知不是龜殼花，但仍有毒性，不禁鬆一口氣。
龜山警分局指出，一男子昨天15時40分許衝進迴龍派出所，急忙地表示「警察大人幫幫忙！我的機車裡有蛇」，所內執勤的警員陳彥宏、陳泓鈞、蔡承宏及警專實習生林哲維，隨手拿起身旁的掃把、畚斗、垃圾夾及紙箱，三步併兩步趕往現場。
員警到場，只見一條身長近一公尺的蛇攀爬在機車上，且花紋還狀似知名毒蛇龜殼花似，讓員警倒抽一口氣，抓準時機，趁毒蛇不注意時用掃把拍下，並快速持夾子、畚斗將牠倒入紙箱內，這才終結一場驚魂。
員警事後將蛇交由市府農業局，經告知這條蛇並非龜殼花，而是俗稱「大頭蛇」的絞花林蛇，仍具有毒性，所幸無人遭咬傷。
男子表示，原本辦完事情準備牽機車回家，沒想到機車上竟然有蛇，差點被嚇死，還好員警熱心幫忙，讓他順利騎車回家。
迴龍派出所所長鍾進茂表示，員警主動幫助有需求民眾，具體表現警察「人民保母」之溫馨助人正面形象，也提醒民眾，若發現蜂、蛇等動物，可撥打1999或119，市府會依狀況通報適當單位協助處理。
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