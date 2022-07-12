快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士不服取締竟襲警 高雄2警受傷

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警新興分局員警今天攔查交通違規的機車騎士趙姓男子，趙卻加速闖紅燈逃跑，員警追逐約500公尺攔下他，他竟作勢涉嫌揮拳襲警，警方立即制伏他，造成2員警受傷。警方依妨害公務查辦他，並對他開不服稽查致員警受傷罰單，最高可罰3萬元。

新興警分局中山派出所王姓、高姓2名員警，今天上午9時許，經過高雄市前金區南台橫路與自立二路口，發現趙姓男子沒戴安全帽，示意他靠邊停車受檢，但他卻加足油門逃竄。

趙不理員警鳴笛攔阻，沿途闖紅燈、逆向行駛、騎上人行道，員警尾隨蒐證，直到前金區七賢二路與瑞源路口被攔下，竟情緒失控，揮拳要攻擊員警，並在警方制伏他時要咬員警。王、高2員警及時躲避，制伏他時分別手部輕微擦、挫傷。

警方查趙姓男子，並沒其他涉案資料，他稱是一時情緒失控。警方依依妨害公務罪嫌查辦他，並對他開出不服取締逃逸致員警受傷罰單。

依2018年9月1日實施的道路交通管理處罰條例修正條文，駕駛人違規，經執行交通勤務警察或依法令執行交通稽查人員制止，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，罰鍰由3000至6000元提高為 1萬元到3萬元，並吊扣駕照6個月。

警方一路尾隨追攔趙姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方一路尾隨追攔趙姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方制伏趙姓男子，但2員警因而手受傷。記者林保光／翻攝
警方制伏趙姓男子，但2員警因而手受傷。記者林保光／翻攝

妨害公務 罰單 高雄市

延伸閱讀

影／出任柯志恩發言人 陳麗娜：可促成藍軍團結

福斯高雄民族服務中心擴大落成！My Volkswagen功能全面升級

高市府「亞灣2.0」 磁吸在地人才…雙贏

高雄亞灣2.0 招手IC設計業

相關新聞

影／咳嗽掛急診！引流刀竟卡體內兩天 取出後三天7旬婦送命

屏東一名72歲婦人身體不適，前往國軍高雄總醫院屏東分院急診，因檢查有肺積水5天後開刀引流，但引流刀片意外卡在體內，緊急轉...

桃園謎樣火燒車 1男嚴重燒燙傷昏迷送醫

桃園市桃園區今深夜發生一起火燒車，3輛停放路邊的報廢轎車突然起火，火光衝天，警消到場很快撲滅火勢，將一名受傷躺在路邊男子...

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

新北市顧姓男子昨天跟車友相約，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，期間他身體不適表示自己先下山，一小時後車友相繼下山，卻發現...

高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發...

板橋93歲婦疑失智徘徊捷運站 警專實習生用日語助返家

新北市板橋區一名93歲老婦疑因失智，上週在新埔捷運站出口徘徊，民眾發現有異報警，警方趕抵，問她是誰？要去哪裡？孰料她不會...

被狗追致迷路、淋雨倒地 婦靠唱歌保持清醒終獲救

雲林一名7旬婦人日前獨自騎單車出門，途中因野狗追逐，誤入不熟悉的產業道路，隨後又下起雨，路面溼滑她不慎摔倒，膝蓋無力無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。