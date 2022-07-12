騎士不服取締竟襲警 高雄2警受傷

高雄市警新興分局員警今天攔查交通違規的機車騎士趙姓男子，趙卻加速闖紅燈逃跑，員警追逐約500公尺攔下他，他竟作勢涉嫌揮拳襲警，警方立即制伏他，造成2員警受傷。警方依妨害公務查辦他，並對他開不服稽查致員警受傷罰單，最高可罰3萬元。

新興警分局中山派出所王姓、高姓2名員警，今天上午9時許，經過高雄市前金區南台橫路與自立二路口，發現趙姓男子沒戴安全帽，示意他靠邊停車受檢，但他卻加足油門逃竄。

趙不理員警鳴笛攔阻，沿途闖紅燈、逆向行駛、騎上人行道，員警尾隨蒐證，直到前金區七賢二路與瑞源路口被攔下，竟情緒失控，揮拳要攻擊員警，並在警方制伏他時要咬員警。王、高2員警及時躲避，制伏他時分別手部輕微擦、挫傷。

警方查趙姓男子，並沒其他涉案資料，他稱是一時情緒失控。警方依依妨害公務罪嫌查辦他，並對他開出不服取締逃逸致員警受傷罰單。