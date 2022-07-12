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鎖定大安溪床偷紅檜、肖楠 大卸八塊侵佔438公斤漂流木

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子等3人趁去年盧碧颱風過後到大安溪床，見大量被沖刷下的紅檜、肖楠貴重一級木，沒經公告得撿拾就當場大卸八塊狂偷438公斤，被保七警方依森林法送辦，檢方以難認3人進入國有林班地行竊改依侵占罪起訴，法院考量扣案木塊均發還，依侵占各判3人罰金1萬2000元，可上訴。

檢警調查，徐男（45歲）去年8月8日在先到東勢區四角林大安溪床探勘地形，發現當地經盧碧颱風侵襲後，有不少貴重木從國有林班地被沖刷下來，隨即通知魏男（45歲）拿鏈鋸到場大卸八塊，並蒐集整理後藏放附近。

徐等隔天9日至12日，再和魏男、另名徐男（39歲）開車將大量木塊運送載回台中北屯住家存放，並伺機尋找買家出售，但因偷盜漂流木一事早就被保七總隊監聽，同年11月1日警方見時機成熟持搜索票到3人家搜索。

警方當時一共起獲44塊木頭，包括肖楠342公斤、紅檜52公斤、臺灣扁柏5公斤、牛樟34公斤，及櫸木5公斤，總重達438公斤，依違反森林法第52條加重竊取森林主產物貴重木罪嫌移送法辦。

檢方訊時，徐等表示是在大安溪床看到漂流木，才合作鋸開搬運回去；相關主管機關也證稱，扣案的漂流木是從國有林班地被沖刷下來，屬於貴重一級木，且當年風災後並沒有公告得撿拾漂流木。

檢方查，徐等人撿拾漂流木的地點並非在國有林班地內，根據監聽譯文也顯示，3人約定會合點在東勢林場河床附近，難認他們是進入國有林班地行竊。

檢方也認為，無證據顯示扣得木塊是徐等從國有林班地竊取而來，應不構成森林法，改依刑法第337條侵占罪將3人向法院聲請簡易判決處刑。另扣案44塊貴重木已發還東勢林管處，不再聲請宣告沒收。

法院審酌，徐等3人為圖私利，未經主觀機關公告就撿拾漂流木侵佔，侵害主管機關對森林物保育政策及管理，考量木頭已經還給東勢林管處等，依共同犯侵占漂流物罪，各判3人罰金1萬2000元，得易服勞役。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

漂流木 侵占 盧碧颱風

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