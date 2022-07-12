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她以為要被抓 急跳樓逃受傷 警一路追查出街頭殺人案

聯合報／ 記者林保光／即時報導

吳姓女子投宿高雄某旅館，遇警方前來處理糾紛，她卻跳樓受傷，高雄警方懷疑內有蹊蹺，追查出內情。

原來吳女前男友來要錢，與吳女的張姓現任男友衝突，張急找老大潘姓男子協助，潘夥人在街頭，涉嫌追殺吳女前男友的朋友成傷後鳥獸散，警方昨天逮捕潘等人，才讓全案水落石出。

30歲的吳女涉及販毒案判刑10餘年，6月29日由高雄地檢署發布通緝，她的前男友蘇姓男子（27歲）也涉妨害自由案通緝。7月5日蘇夥另名通緝犯李姓男子（30歲）到高雄市前金區文武二街某旅館，找她談雙方的財務糾紛，遇到她的現任男友張姓男子（23歲），雙方衝突，張被打傷。

張逃出旅館，向住在旅館對面的「老大」潘姓男子（40歲）求助，潘立刻夥同洪姓（39歲）、謝姓（30歲）持刀斧，與張趕去旅館，涉嫌追殺蘇、李2人。李逃命時被殺傷右腋，雙方才鳥獸散。

但張發現新興警分局員警據報糾紛到旅館，趕緊聯絡吳女躲避警方，吳女才自旅館5樓，跳到隔壁透天樓房頂樓腳受傷，因涉案通緝被捕，但與張都絕口不提這件事。

高雄市刑警大隊偵三隊懷疑有蹊蹺，調閱相關監錄系統畫面，才發現有街頭殺人的內情。但蘇、李因都受通緝，聯繫不到，直到7月8日，受傷的李姓男子因傷口發炎，到鳳山某醫院求診，醫護人員發覺刀傷，通報鳳山警分局，員警查出他涉槍砲案通緝，解送雄檢到案。

巧的是，刑大員警7月10日追查蘇姓男子，在高雄市鳳山區中崙二路撞見蘇，逮捕他歸案，問出確實與李遭追殺，李另涉毒品案經雄檢發布通緝，又被鳳山警方逮捕，當晚暫留置刑大拘留所，刑大追問出他們在街頭遭追殺內情，昨天才在高雄市新興區文武二街，逮捕潘、洪、謝、張4人，搜出涉案刀斧及許些毒品，將全案移送法辦。

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吳姓女子7月5日自旅館跳樓受傷，警方查出竟有街頭殺人內情。記者林保光／翻攝
吳姓女子7月5日自旅館跳樓受傷，警方查出竟有街頭殺人內情。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌街頭追殺2通緝犯的潘姓男子等人。記者林保光／翻攝
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警方逮捕潘姓男子等人，搜出刀斧。記者林保光／攝影
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通緝 高雄市 毒品

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