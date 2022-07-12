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影／咳嗽掛急診！引流刀竟卡體內兩天 取出後三天7旬婦送命

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東一名72歲婦人身體不適，前往國軍高雄總醫院屏東分院急診，因檢查有肺積水5天後開刀引流，但引流刀片意外卡在體內，緊急轉送國軍高雄總醫院，2天後再開刀取出，詎料3天後竟病情惡化死亡。家屬無法接受只是咳嗽就醫竟送命向民代陳情，屏東縣政府衛生局獲報已展開調查。

國軍高雄總醫院屏東分院院長陳逸鴻表示，患者是於7月1日晚上7點，因呼吸急促到分院急診室就診，經診斷是心衰竭合併右側肋膜積水收治住院。後續於4日進行胸部電腦斷層，發現右肺炎合併膿胸與雙側肺栓塞。

7月5日放置引流管，過程中刀片意外卡在體內，當下醫師立即向家屬包括患者的孫子及大女兒說明，並由外科醫師評估。最後決定轉送國軍高雄總醫院清創取膿，並移除刀片異物，轉院期間生命徵象穩定。

轉院後，國軍高雄總醫院於7月7日執行胸腔內視鏡，將肋膜腔膿液清除，並取出刀片，手術過程順利。但10日病況惡化，經加護病房主治醫師與家屬討論，決定留一口氣由家屬帶回家，死因為敗血性休克與右側肺壞死。

家屬無法接受只是咳嗽就醫竟送命，質疑刀片卡在體內，造成病情惡化，疑有醫療疏失。陳逸鴻強調，刀片滑進體內並未立即造成患者生命危險，且轉院後，到留置總院治療期間，患者都還能以視訊清楚跟女兒表達願意接受胸腔鏡檢查，可見刀片未造成立即性生命危險。

縣府衛生局表示，10日已獲報展開調查，初步將循多元雙向醫療爭議處理機制調處。

國軍高雄總醫院屏東分院院長陳逸鴻說明婦人就醫過程，強調刀片留置體內並未造成立即生命危險。記者魏斌／攝影
國軍高雄總醫院屏東分院院長陳逸鴻說明婦人就醫過程，強調刀片留置體內並未造成立即生命危險。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 國軍 患者

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