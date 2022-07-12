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新莊壽山路區間測速限30公里 5、6月超速2439件4車禍
新北市新莊區壽山路區間測速，今年5月1日開始啟用，因測速是下坡路段限速30公里，引發不少用路民眾批評，甚在網路留言「直接把路封起來肇事率變成0不是更好」。根據新北警方統計，5、6月連兩月該路段區間超速累計舉發2439件，仍發生4起車禍事件。
據了解，今年5月1日啟用的新北市新莊區壽山路區間測速，限速30公里，因測速路段為下坡道，引起不少用路人上臉書批評，一度有網友在臉書社群留言直批「照他這個邏輯，直接把路封起來肇事率變成0不是更好」、「道路基礎就不好，改良道路設計用點心就好！」甚至有網友說，「重點不是區間而是速限，來個50或60差不多。」
對此，新北市警方統計5、6兩個月，新莊區壽山路區間測速超速舉發2439件，雖事故率明顯減少，但仍發生4起車禍事件。後續仍會針對該路段進行車流、交通事故分析，以利滾動檢討作為。
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