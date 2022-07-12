心情差山區散心失聯 台中警在廢棄林道找到病倒的他

一名男子因病心情差，前天告訴家人想外出散心卻失聯，家人急報案，台中市和平警分局員警在山區搜尋，今天早上在一處廢棄林道找到他，他已體力不支倒地，立即送醫治療，救他一命。

中市和平警分局雙崎派出所昨接獲大甲警分局轉報失蹤人口協尋案，住后里區的55歲張姓男子10日晚上開車外出，當晚和家人通電話時，在電話中訴說因病心情不佳、想出門散心，卻音訊全無，手機打不通。

家人昨天到大甲警分局后里分駐所報案，經定位行動電話最後發話位置在和平區自由里山區，雙崎派出所獲報後，立即由所長龔祖玉帶隊，動員全所警力前往該基地台周邊搜尋，同時調閱周邊監視器追查行蹤。

大範圍搜查未果，員警仍不放棄希望，漏夜調閱監視器縮小搜救範圍，今天早上6點再到山區搜尋，最後由所長和警員王國鴻等人在廢棄林道內尋獲張男。

員警尋獲時，張男倒在地上，全身浸濕、手腳發白，幸尚有意識，員警將他攙扶躺在椅子上並提供外套保暖，通知救護車送醫治療，家屬對員警積極尋獲人深表感謝。

和平警分局呼籲，若發現身旁親友有情緒低落、憂鬱或透露輕生意念等情形，請多給予溫暖關懷，避免發生無法挽回的憾事，多一分關心，少一分遺憾。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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