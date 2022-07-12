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女感情因素想不開走進高美濕地 員警赤腳衝泥濘地救人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子今天早上在知名景點台中高美濕地疑要輕生，清水警分局警員衝到即將漲潮的泥濘地救人，據了解，女子感情因素想不開，她搭UBER到高美濕地時，司機查覺有異報警救了她。

29歲女子今天早上塔UBER從台中市區到高美濕地下車後，司機查覺她精神不佳且行徑怪異，又看到她往入口處往濕地方向走去，擔心她安危報警請求協助。

台中市清水警分局高美派出所警員鄭景灃獲報，趧到現場發現女子已走往木棧道盡頭外約300公尺處，疑要輕生，當時海水潮夕正要漲潮，警員發現立刻脫鞋衝下濕地拉住女子，安無情緒及勸說下，安全將女子帶回岸上，通知救護車及海巡人員到場協助，最後，警方通知家屬將女子安全送返家，男警雙腳已沾滿泥巴。

據了解，這名女子因感情因素心情不佳，服用藥物後要輕生，高美所長林士欽表示，為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家人情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

一名女子今天在知名景點高美濕地疑要輕生，警察赤腳衝進泥濘灘救人。圖／警方提供
一名女子今天在知名景點高美濕地疑要輕生，警察赤腳衝進泥濘灘救人。圖／警方提供
一名女子今天在知名景點高美濕地疑要輕生，警察赤腳衝進泥濘灘救人。圖／警方提供
一名女子今天在知名景點高美濕地疑要輕生，警察赤腳衝進泥濘灘救人。圖／警方提供

高美濕地 台中市 漲潮

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