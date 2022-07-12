歹徒架假投資網站有APP可載 八旬翁被騙5萬要再匯20萬

詐團騙術推陳出新，近日歹徒假冒滙豐投信，架設假網站「匯豐投信」，在網頁留APP下載網址，提供假交易的投資平台軟體，台中市八旬鄭姓老翁在上周已被騙5萬元，因欲再匯款20萬元，行員發現是私人帳戶有異報警，鄭翁一度說「今天先不匯」，讓警員、行員急壞直說「以後也不行啦」。

第三警分局東區分駐所員警林家佑、許小青在6日獲報，鄭姓老翁（83歲）要將20萬元匯款到私人帳戶，但卻說是透過投顧公司要投資股票，行員認為有異，報警到場查明。

警方發現，鄭翁是在今年初在交易所認識一名身分不詳的男子，該男子近日介紹一名自稱是「匯豐投信」的周姓專員給鄭翁認識，對方佯稱，公司是外資公司，如果要投資的話，需要透過一個平台轉介現金，還提供一個網站網頁，上面有滙豐銀行的標誌，但寫的卻是「匯豐投信」，其餘頁面空白，只剩安卓或IOS的APP下載連結。

鄭翁看網頁有APP可載，以為真是真的銀行投顧，因此依對方指示下載，欲委由對方代操股票，還依對方指示下載了APP，而下載的軟體幾可亂真，更加深鄭翁信任感，先依指示匯款5萬元，隔天又想加碼20萬元，不過因為是匯款到私人帳戶，加上鄭翁又說是要投資，行員起疑報警。

警方也發現，歹徒除有假設假網站、提供假軟體供被害人下載之外，還有一套指示被害人到銀行匯款操作的SOP，教被害人如何取信行員的說詞，以此案為例，對方是以金融機構近期監管嚴格為由，教鄭翁面對行員詢問匯款用途時，要說是「五金百貨」，以避免行員起疑。