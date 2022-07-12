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桃園謎樣火燒車 1男嚴重燒燙傷昏迷送醫
桃園市桃園區今天凌晨發生一起火燒車，3輛停放路邊的報廢轎車突然起火，火光衝天，警消到場很快撲滅火勢，將一名受傷躺在路邊男子送醫，起火原因警消還在釐清。
消防局指出，中路消防分隊今天0時6分獲報，桃園區龍壽街197號、加油站對面有火燒車，到場見3台停放路邊的報廢車輛起火，趕緊布水線搶救。
其中銀色車全面燃燒、面積5平方公尺，白色車燃燒車旁駕駛座及後座、面積3平方公尺，第二輛銀色車燃燒後方車廂、面積2平方公尺，均無車牌；火勢在0時18分撲滅。
消防隊還發現一名身分不詳男子（約40歲）躺在路邊，意識不清，全身36%二度燒燙傷，緊急送往桃園醫院搶救，目前尚未恢復意識，起火原因則有待進一步釐清。
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