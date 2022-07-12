快訊

分科測驗歷史科／台灣史比重多、考韓戰 多推論型題目死背無法拿高分

蔡炳坤最新病況曝光！ 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／外木山釣魚！海水漲潮礁岩變小島釣客求救 海巡動力救生圈建功

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市陳姓男子到基隆市外木山海岸的礁岩釣魚，昨晚想離開時發現漲潮，站立的礁岩變成「小島」，已無退路。海巡人員接獲報案後，帶著救生圈前往救援，助他回到海岸，因未受傷，自行返家。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部今早表示，昨晚8點39分接獲通報，基隆市外木山岸際有名男性釣客，因為漲潮，受困在海中礁石上，無法返回岸際。

指揮部指揮外木山安檢所、第一機動巡邏站人員前往救援，另派艦隊分署第一（基隆）海巡隊巡防艇在海面防護；基隆市消防局也派員到場協助。

海巡人員抵達湖海路指標1.7K現場時，發現30多歲陳男受困礁岩距岸不遠，且海面波浪不大，先施放遙控動力救生圈給陳男，再由海巡人員協助他從礁岩泅水回到岸 邊。陳男感謝海巡人員協助他脫困，因未受傷，婉拒送醫，自行返家。

海巡署第二巡防區指揮部表示，若於岸際、港區發現危難情事，可立即撥打「118」服務專線，海巡署將立即派員前往協處。

陳姓男子昨晚在基隆市外木山海岸礁岩釣魚時，因漲潮「礁岩變小島」受困，海巡人員帶著救生圈助他回到海岸。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子昨晚在基隆市外木山海岸礁岩釣魚時，因漲潮「礁岩變小島」受困，海巡人員帶著救生圈助他回到海岸。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子昨晚在基隆市外木山海岸礁岩釣魚時，因漲潮「礁岩變小島」受困，海巡人員帶著救生圈助他回到海岸。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子昨晚在基隆市外木山海岸礁岩釣魚時，因漲潮「礁岩變小島」受困，海巡人員帶著救生圈助他回到海岸。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子昨晚在基隆市外木山海岸礁岩釣魚時，因漲潮「礁岩變小島」受困，海巡人員帶著救生圈助他回到海岸。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子昨晚在基隆市外木山海岸礁岩釣魚時，因漲潮「礁岩變小島」受困，海巡人員帶著救生圈助他回到海岸。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 基隆

延伸閱讀

蘭嶼3遊客海上活動體力不濟求援 海巡救援載上岸

國防部也代爭取 行政院至今未同意核發海巡航戰管加給

駕自製小船進保育區捕釣魚機械故障 等海巡拖救開罰

獨／海巡成功艦進駐蘇澳軍港 參與漢光演習海上操演

相關新聞

桃園謎樣火燒車 1男嚴重燒燙傷昏迷送醫

桃園市桃園區今深夜發生一起火燒車，3輛停放路邊的報廢轎車突然起火，火光衝天，警消到場很快撲滅火勢，將一名受傷躺在路邊男子...

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

新北市顧姓男子昨天跟車友相約，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，期間他身體不適表示自己先下山，一小時後車友相繼下山，卻發現...

高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發...

板橋93歲婦疑失智徘徊捷運站 警專實習生用日語助返家

新北市板橋區一名93歲老婦疑因失智，上週在新埔捷運站出口徘徊，民眾發現有異報警，警方趕抵，問她是誰？要去哪裡？孰料她不會...

心情差山區散心失聯 台中警在廢棄林道找到病倒的他

一名男子因病心情差，前天告訴家人想外出散心卻失聯，家人急報案，台中市和平警分局員警在山區搜尋，今天早上在一處廢棄林道找到...

女感情因素想不開走進高美濕地 員警赤腳衝泥濘地救人

一名女子今天早上在知名景點台中高美濕地疑要輕生，清水警分局警員衝到即將漲潮的泥濘地救人，據了解，女子感情因素想不開，她搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。