影／外木山釣魚！海水漲潮礁岩變小島釣客求救 海巡動力救生圈建功

新北市陳姓男子到基隆市外木山海岸的礁岩釣魚，昨晚想離開時發現漲潮，站立的礁岩變成「小島」，已無退路。海巡人員接獲報案後，帶著救生圈前往救援，助他回到海岸，因未受傷，自行返家。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部今早表示，昨晚8點39分接獲通報，基隆市外木山岸際有名男性釣客，因為漲潮，受困在海中礁石上，無法返回岸際。

指揮部指揮外木山安檢所、第一機動巡邏站人員前往救援，另派艦隊分署第一（基隆）海巡隊巡防艇在海面防護；基隆市消防局也派員到場協助。

海巡人員抵達湖海路指標1.7K現場時，發現30多歲陳男受困礁岩距岸不遠，且海面波浪不大，先施放遙控動力救生圈給陳男，再由海巡人員協助他從礁岩泅水回到岸 邊。陳男感謝海巡人員協助他脫困，因未受傷，婉拒送醫，自行返家。