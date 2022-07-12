裝傻不知遭通緝竟自曝「兩條線」 警傻眼：確診還外出

高雄50歲林姓男子因涉犯毒品罪遭地檢署通緝，前天凌晨開車外出，遭警攔查身分露餡，當下林男裝傻稱，「不知遭通緝，但表明快篩陽性」；令員警聽聞相當傻言，怒斥「確診還外出」。警詢後，將人依法逮捕歸案，並向衛生單位通報。

楠梓分局加昌派出所員警7月10日凌晨1時，執行巡邏時，行經楠梓區德中路時發現林男駕駛的深色轎車形跡可疑，警方隨即上前攔查，但林一度不願配合停車，直到員警警笛、警鳴器與喊話器喝令才願意停車受檢。

警方將車攔停後，發現林男今年6月23日，涉嫌毒品罪遭地檢署發布通緝，員警準備將人上銬逮捕時，他竟表示，快篩是「兩條線」，在家中自用抗原快篩檢測呈陽性反應。

由於林男尚未被醫師判定為確診個案，也沒遭衛生單位予以隔離與居家照護，當下員警還質疑，「若確診為何還外出」，林只用台語回「沒法度」（沒辦法），隨後便依法將人逮捕歸案。

在解送林男的過程中，他不斷咳嗽，還說有喉嚨痛與發燒等症狀；帶返派出所後，警除穿著隔離衣，且為確保犯嫌說詞，再度對他實施快篩，確認呈陽性反應，將他帶往戶外通風處戒護並保持安全距離。