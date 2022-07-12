台中婦凌晨被鐵捲門壓住 幸警所長常備破壞工具救了她

台中市大肚區一名老婦人凌晨遭自家鐵捲門夾住，烏日警分局大肚分駐所員警據報，趕緊前往救援。所幸，所長楊儒陸平日備有鐵撬、電動切割器等工具，以備不時之需，趕到後才替婦人脫困。

楊儒陸上午說，當警察經常遇到緊急狀況，因此他的辦公室裡隨時備有鐵撬、電動切割器等破壞工具，此次果然再次派上用場，很高興得以順利救援老婦脫困。

據了解，老婦從事資源回收，但因家內外堆滿資源回收物，她按下鐵捲門開關，要把鐵捲門降下並趁機進家門時，因突然跌倒，一隻腳來不及收回而被夾在鐵捲門下。

老婦隔壁的鄰居出門看到有隻腳被夾在在門下，立即報安。大肚分駐所警員呂佳臻、張育銘即刻趕赴案發地點救援，到達求救現場時，聽到老婦頻敲門呼叫「救命 」，警員於是呼叫無線電，請所內聯繫消防隊。

正準備下班的楊儒陸聽到無線電同仁呼叫，馬上回到辦公室內拿破壞工具，自行驅車前往現場，並使用工具先慢慢將鐵門縫隙拉大，避免老婦遭鐵門夾住過久，並等後消防隊抵達現場，共同將鐵捲門破壞，成功把老婦救出。