快訊

分科測驗歷史科／台灣史比重多、考韓戰 多推論型題目死背無法拿高分

蔡炳坤最新病況曝光！ 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中婦凌晨被鐵捲門壓住 幸警所長常備破壞工具救了她

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大肚區一名老婦人凌晨遭自家鐵捲門夾住，烏日警分局大肚分駐所員警據報，趕緊前往救援。所幸，所長楊儒陸平日備有鐵撬、電動切割器等工具，以備不時之需，趕到後才替婦人脫困。

楊儒陸上午說，當警察經常遇到緊急狀況，因此他的辦公室裡隨時備有鐵撬、電動切割器等破壞工具，此次果然再次派上用場，很高興得以順利救援老婦脫困。

據了解，老婦從事資源回收，但因家內外堆滿資源回收物，她按下鐵捲門開關，要把鐵捲門降下並趁機進家門時，因突然跌倒，一隻腳來不及收回而被夾在鐵捲門下。

老婦隔壁的鄰居出門看到有隻腳被夾在在門下，立即報安。大肚分駐所警員呂佳臻、張育銘即刻趕赴案發地點救援，到達求救現場時，聽到老婦頻敲門呼叫「救命 」，警員於是呼叫無線電，請所內聯繫消防隊。

正準備下班的楊儒陸聽到無線電同仁呼叫，馬上回到辦公室內拿破壞工具，自行驅車前往現場，並使用工具先慢慢將鐵門縫隙拉大，避免老婦遭鐵門夾住過久，並等後消防隊抵達現場，共同將鐵捲門破壞，成功把老婦救出。

據估計，老婦受困約6小時，所幸未受大礙，還不願就醫。警方擔心她的狀況，還陪同了1個小時才離去。

台中市大肚區一名老婦人凌晨遭自家鐵捲門夾住，烏日警分局大肚分駐所員警據報，趕緊前往救援。所幸，所長楊儒陸平日備有鐵撬、電動切割器等工具，以備不時之需，趕到後才替婦人脫困。圖／民眾提供
台中市大肚區一名老婦人凌晨遭自家鐵捲門夾住，烏日警分局大肚分駐所員警據報，趕緊前往救援。所幸，所長楊儒陸平日備有鐵撬、電動切割器等工具，以備不時之需，趕到後才替婦人脫困。圖／民眾提供
台中市大肚區一名老婦人凌晨遭自家鐵捲門夾住，烏日警分局大肚分駐所員警據報，趕緊前往救援。所幸，所長楊儒陸平日備有鐵撬、電動切割器等工具，以備不時之需，趕到後才替婦人脫困。圖／民眾提供
台中市大肚區一名老婦人凌晨遭自家鐵捲門夾住，烏日警分局大肚分駐所員警據報，趕緊前往救援。所幸，所長楊儒陸平日備有鐵撬、電動切割器等工具，以備不時之需，趕到後才替婦人脫困。圖／民眾提供

資源回收 警察

延伸閱讀

財管理財術 轉向利變保單

山上徹也網路記錄曝！新調查：車上還發現「乾燥火藥用」工具

怕！咬手指恐龍魔改成《進擊的巨人》車力巨人 團康玩具升級極致懲罰工具？

傳林佳龍點頭選新北 藍議員：等同撿人家的剩菜剩飯

相關新聞

桃園謎樣火燒車 1男嚴重燒燙傷昏迷送醫

桃園市桃園區今深夜發生一起火燒車，3輛停放路邊的報廢轎車突然起火，火光衝天，警消到場很快撲滅火勢，將一名受傷躺在路邊男子...

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

新北市顧姓男子昨天跟車友相約，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，期間他身體不適表示自己先下山，一小時後車友相繼下山，卻發現...

高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發...

板橋93歲婦疑失智徘徊捷運站 警專實習生用日語助返家

新北市板橋區一名93歲老婦疑因失智，上週在新埔捷運站出口徘徊，民眾發現有異報警，警方趕抵，問她是誰？要去哪裡？孰料她不會...

心情差山區散心失聯 台中警在廢棄林道找到病倒的他

一名男子因病心情差，前天告訴家人想外出散心卻失聯，家人急報案，台中市和平警分局員警在山區搜尋，今天早上在一處廢棄林道找到...

女感情因素想不開走進高美濕地 員警赤腳衝泥濘地救人

一名女子今天早上在知名景點台中高美濕地疑要輕生，清水警分局警員衝到即將漲潮的泥濘地救人，據了解，女子感情因素想不開，她搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。