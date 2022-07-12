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影／拍攝反詐騙短片 南警偵查佐賣力演出

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團常利用涉世未深的青少年當車手犯案，暑假期間，台南市警二分局偵查隊員拍攝反詐騙短片，今天PO上網。偵查佐吳冠賢扮演詐騙集團車手頭，向少女搭訕，誘騙她們代為提款就有錢可買名牌包，適時被員警拆穿騙局，影片內容生動活潑，相當有說服力。

為期2個月「暑期保護青少年—青春專案」如火如荼展開。為了深植青少年正確觀念，警方改變以往傳統教條式宣導方式，設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片。

首波的「防詐」及「防毒」宣導影片，即力邀家齊高中剛升高三的舞蹈班7名學生參與，一同巧思影片內容製作及熱舞動作編撰。

雖然連續3天的拍攝日大家都頂著高達34度高溫的大太陽，不過學生都不嫌辛苦且反覆要求重拍，完美敬業呈現，甫拍攝完畢又急匆匆的趕往高雄參演，充分展現青少年的無限熱情及衝勁。

反詐騙影片中扮演詐騙集團車手頭的偵查佐吳冠賢，犧牲優質帥哥形象來擔綱演出，也因其承辦及熟稔預防犯罪宣導各項業務，將影片中壞叔叔詮釋栩栩如生，讓參與的學生說：「原來這就是壞人」。

台南市警二分局表示，今年青春專案五大主軸分別為「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所等偏差行為」。

警方除將廣為宣導外，並將採取運用各項勤務作為，全面加強防制掃蕩工作，就是要讓青少年在安全環境中歡渡快樂暑假。

台南市警二分局偵查佐吳冠賢（右），在反詐騙影片中賣力演出詐騙集團車手頭，誘騙女學生當車手可獲高額酬勞買名皮牌。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局偵查佐吳冠賢（右），在反詐騙影片中賣力演出詐騙集團車手頭，誘騙女學生當車手可獲高額酬勞買名皮牌。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 車手

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