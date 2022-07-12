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台中7旬翁開車沒禮讓猛撞救護車 車上女患者二度受傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中72歲連姓老翁昨晚開車經台灣大道時，因未禮讓撞上1輛載送傷者的救護車，造成車上女傷患頭部又因車禍有受傷，所幸消防局改派車緊急送醫後沒有大礙，而連翁、開車的消防隊酒測值均為0，警方初判連未禮讓，救護車違反號誌才撞上，詳細肇責釐清中。

台中第1分局調查，昨晚10點多連翁開車經台灣大道、中興街口，正準備往明義街方向直行時，許姓消防隊員駕駛救護車載送羅姓女傷患行經，正準備要從博館東街沿台灣大道內側快車道往健行路方向直行。

2車隨即在台灣大道、中興街口發生擦撞，連翁的車頭直接撞上救護車右前座，造成車門鈑金當場凹陷，羅女也因為撞擊力道頭部受擦挫傷，所幸經消防局另派車送醫檢查後沒有大礙。

警方獲報到場對連翁、許姓消防隊員施以呼氣酒測值均為0，2人也都沒有受傷，初步判定當時是連翁未依規定讓車，而許姓消防隊員違反號誌，全案將依道路交通事故處理程序，詳細肇責由交通警察大隊釐清。

連姓老翁未禮讓，過路口時攔腰撞上救護車。記者曾健祐／翻攝
連姓老翁未禮讓，過路口時攔腰撞上救護車。記者曾健祐／翻攝

救護車 酒測 警察

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