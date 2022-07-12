台中7旬翁開車沒禮讓猛撞救護車 車上女患者二度受傷

台中72歲連姓老翁昨晚開車經台灣大道時，因未禮讓撞上1輛載送傷者的救護車，造成車上女傷患頭部又因車禍有受傷，所幸消防局改派車緊急送醫後沒有大礙，而連翁、開車的消防隊酒測值均為0，警方初判連未禮讓，救護車違反號誌才撞上，詳細肇責釐清中。

台中第1分局調查，昨晚10點多連翁開車經台灣大道、中興街口，正準備往明義街方向直行時，許姓消防隊員駕駛救護車載送羅姓女傷患行經，正準備要從博館東街沿台灣大道內側快車道往健行路方向直行。

2車隨即在台灣大道、中興街口發生擦撞，連翁的車頭直接撞上救護車右前座，造成車門鈑金當場凹陷，羅女也因為撞擊力道頭部受擦挫傷，所幸經消防局另派車送醫檢查後沒有大礙。